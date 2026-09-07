Riccione, la pesca alla tratta torna in spiaggia

Alla zona 90 la rievocazione dell'antica tecnica marinara: turisti e bagnanti hanno aiutato a tirare a riva una rete di oltre cento metri

Una lunga rete che scivola in acqua, il moscone che si allontana dalla battigia e poi le funi che passano di mano in mano. Alla zona 90 di Riccione, ieri la spiaggia è tornata per qualche ora al tempo della pesca alla tratta, l'antica tecnica marinara che per decenni ha fatto parte della vita della costa romagnola.

A partecipare alla rievocazione sono stati anche numerosi turisti e bagnanti, incuriositi dalla scena e coinvolti direttamente nel recupero della rete. Tra loro c'erano la sindaca Daniela Angelini e gli assessori Christian Andruccioli e Marina Zoffoli, che hanno tirato le funi insieme ai soci della Lega navale, sezione di Riccione.

La rete, lunga oltre cento metri, è stata calata in mare da un moscone e successivamente recuperata a braccia dalla riva. Un gesto semplice, ma capace di ricreare sulla battigia una delle immagini legate alla tradizione marinara della costa.

L'iniziativa è stata autorizzata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Riccione. Alla giornata hanno partecipato anche il comandante dell'Ufficio locale marittimo della Guardia costiera di Riccione, il luogotenente Massimo Russo, il delegato regionale della Lega navale Raffaele Mancuso e i volontari della Croce rossa italiana, impegnati nelle attività di sicurezza.

La pesca alla tratta ha avuto un ruolo importante nell'economia locale soprattutto nel periodo del dopoguerra. Oggi questa pratica è vietata dalle normative europee e nazionali per la tutela dei fondali bassi e della riproduzione delle specie ittiche costiere. La rievocazione non ha quindi previsto alcun prelievo di pesce ed è stata organizzata esclusivamente con finalità storiche e culturali.