Riccione, l’Acrobatic Team premiato “Ambasciatrice nel mondo”

Il gruppo riceve il riconoscimento dal Comune dopo il titolo di campione italiano di coreografia a Cervia

L’Acrobatic Team Riccione consolida lo straordinario successo ottenuto a metà giugno, unendo il massimo riconoscimento sportivo nazionale a una prestigiosa onorificenza istituzionale. La solida realtà riccionese, che vanta 37 anni di attività e un vivaio di oltre 400 atleti, ha ricevuto dall’assessore allo Sport, Simone Imola, il riconoscimento ufficiale di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. Il titolo è stato consegnato nelle mani del responsabile e allenatore Giovanni Foschi. Si tratta di un’onorificenza che premia l’alto valore sportivo e culturale dell'ATR, capace negli anni di legare indissolubilmente il nome della comunità riccionese al prestigio della danza e della ginnastica internazionale.

Questo importante riconoscimento corona la memorabile trasferta dello scorso 12 e 13 giugno a Cervia, teatro del 25° International Gym Trophy - 32° Campionato Italiano di Coreografia in cui l’Acrobatic Team Riccione è stato incoronato campione italiano di coreografia. La manifestazione ha visto sfidarsi sul palcoscenico squadre di diverse discipline come ginnastica artistica, ritmica e danza, provenienti non solo dall'Italia ma anche da Albania, Svizzera e Lettonia. Per l’Acrobatic Team Riccione si è trattato della quindicesima partecipazione consecutiva a questo appuntamento. Per l’occasione, la società ha schierato 16 squadre, portando in scena per la gara principale il suo straordinario Gruppo Coreografico.Questa formazione speciale, composta da 34 atleti di età compresa tra gli 8 e i 30 anni, ha unito in pedana giovani esordienti e atleti esperti.

Il gruppo guidato da Giovanni Foschi ha presentato tre coreografie capaci di mostrare l'incredibile varietà di sfaccettature tecniche e interpretative degli atleti. Si è partiti con "Sballo", un pezzo d'apertura travolgente, vitale e gioioso ispirato alla storia di Pinocchio. Tra sorrisi, ritmo serrato e acrobazie, la squadra ha rotto il ghiaccio conquistando subito pubblico e giuria.

Il pezzo forte è arrivato subito dopo con le successive due coreografie, "Psyco" e "Child in time", unite in un unico e potente filo conduttore dedicato alla cieca ottusità della guerra. Un’opera intensa e corposa, introdotta da un'interpretazione iniziale di forte impatto emotivo e sviluppata attraverso un’emozionante interazione corale. Giochi di colore, passaggi ginnici di altissimo livello e musiche travolgenti hanno accompagnato il pubblico fino a un lancio spettacolare in chiusura, accolto da un grandissimo applauso.

“Assegnare questo riconoscimento significa premiare la capacità di numerosissimi atleti, dai più giovani ai più esperti, di farsi portatori sani dei valori di unione, cultura e dedizione, portando il nome e il cuore di Riccione ben oltre i confini locali. Sono loro i nostri migliori ambasciatori. ha detto l'assessore allo Sport Simone Imola."



