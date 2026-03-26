Riccione lancia il Treno Music City: musica e promozione turistica sui binari

Il convoglio a doppio piano garantisce comfort, accessibilità e riduzione dei consumi energetici del 30%

Si consolida la partnership strategica tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper (la società di trasporto ferroviario regionale dell’Emilia-Romagna) con l'inaugurazione del nuovo Treno Riccione Music City.

Il convoglio, un treno a due piani con gli esterni completamente personalizzati, è stato presentato ufficialmente oggi alla stazione di Bologna ed entrerà in servizio già da domani, segnando un’ulteriore tappa nel piano di promozione territoriale integrata della Perla Verde.

Presenti all’evento Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione, Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper, Matteo Fedeli, direttore generale Siae, Mauro Bianchi, direttore generale Samsara Beach, Enrico Galli, titolare Cocoricò e Fabrizio De Meis, direttore artistico Space Riccione. Ad accompagnare l’assessore Guidi anche l’assessora al Turismo e al Commercio della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni che ha visitato in anteprima il Treno Riccione Music City.

Dopo il successo della livrea dedicata al target familiare e ai parchi tematici, il secondo treno brandizzato sposta il focus sull’offerta d'intrattenimento, i grandi eventi e la cultura musicale. Il progetto grafico, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Siae e i principali player del settore – Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione – trasforma il treno in un media itinerante ad alto impatto, capace di promuovere l’immagine di una Riccione contemporanea e dinamica lungo le principali dorsali ferroviarie del centro-nord.

Il convoglio scelto per l'operazione è uno dei nuovi treni a doppio piano, eccellenza della flotta regionale di Trenitalia Tper. Con oltre 600 posti a sedere, il mezzo garantisce standard elevati di comfort e accessibilità, distinguendosi per le sue prestazioni ecologiche: una riduzione dei consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti e una riciclabilità dei materiali che raggiunge il 97%. Tale scelta riflette l’impegno comune verso una mobilità turistica sempre più green e sostenibile.

La nuova livrea Riccione Music City vestirà il treno per i prossimi due anni e sarà visibile lungo le tratte più rilevanti per l’incoming turistico, collegando hub primari quali Milano Centrale, Bologna, Parma, Ancona e Pescara. Durante la stagione estiva, l'operatività sarà estesa anche alle linee da Torino e Venezia, intercettando flussi turistici ad alto potenziale e garantendo una visibilità capillare alla destinazione.

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto Riccione in treno, nato dalla sinergia tra Federalberghi, Comune e vettori ferroviari. Rappresenta un modello evoluto di marketing territoriale che utilizza il servizio pubblico non solo come infrastruttura di collegamento, ma come veicolo di valori e identità.

Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper: “Il debutto del Riccione Music City rappresenta un ulteriore passo avanti di quella sinergia virtuosa in cui la promozione del territorio e quella del treno si alimentano a vicenda. Se da un lato il treno diventa un eccezionale media itinerante che porta l'identità di Riccione in giro per l’Italia, dall'altro l'attrattività della 'Perla Verde' e dei suoi eventi ci permette di far scoprire a un pubblico sempre più vasto la qualità e la comodità del viaggio su rotaia. È un circolo del valore che premia il territorio, l'ambiente e i nostri viaggiatori. Portare la visual identity di Riccione direttamente sulle nostre rotte significa parlare il linguaggio di chi si sposta per piacere, trasformando ogni tratta in un’anteprima delle emozioni che i turisti troveranno all’arrivo. È la dimostrazione che il trasporto regionale può essere moderno, accattivante e perfettamente integrato con le dinamiche del turismo nazionale”.

Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione: “Con il Treno Riccione Music City trasformiamo un’infrastruttura in un potente mezzo di comunicazione: un formato di unconventional out of home capace di generare milioni di impression e portare il brand Riccione nelle principali città italiane. Non è solo mobilità, ma una piattaforma media in movimento che attraversa il Paese, intercetta pubblici diversi e amplifica in modo continuativo il racconto della destinazione. Un progetto che unisce visibilità, esperienza e contenuto, parlando il linguaggio delle nuove generazioni attraverso la musica. È per noi motivo di grande orgoglio, come città e come sistema, vedere prendere forma il progetto Riccione Music City anche grazie alla collaborazione con partner di primo piano come Siae, Trenitalia Tper e realtà simbolo del panorama musicale e del clubbing come Cocoricò, Samsara Beach e Space Riccione, insieme alle istituzioni del settore. In questo modo Riccione non si limita ad accogliere i flussi turistici, ma li anticipa e li attiva, consolidando il proprio posizionamento come destinazione dinamica, contemporanea e riconoscibile, capace di integrare intrattenimento, sostenibilità e marketing territoriale in un unico ecosistema di comunicazione”.

Roberta Frisoni, assessora Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna: “Con il Treno Riccione Music City rafforziamo un’idea di promozione turistica sempre più contemporanea, capace di parlare il linguaggio dei giovani e di valorizzare la cultura come leva di attrattività. La musica, i grandi eventi e il clubbing rappresentano un elemento identitario forte per tutta la Riviera, e questo progetto li trasforma in un racconto dinamico che viaggia lungo le principali direttrici del Paese. È un modo innovativo per promuovere il territorio, intercettare nuovi pubblici e consolidare il posizionamento dell’Emilia-Romagna come destinazione viva, creativa e internazionale. Questo nuovo treno conferma inoltre l’efficacia di una strategia che unisce mobilità sostenibile e promozione territoriale, rafforzando il ruolo del sistema ferroviario come infrastruttura centrale per l’accessibilità della nostra regione e per la connessione con le principali città italiane. Dopo le esperienze già avviate, siamo di fronte a un collegamento sempre più attrattivo, che funziona e che rende il trasporto pubblico non solo un servizio, ma anche uno strumento di comunicazione e attrattività. Investire su treni moderni, accessibili e riconoscibili significa incentivare l’uso del trasporto pubblico su ferro, contribuire a uno spostamento sempre più sostenibile della domanda di mobilità e avvicinare le giovani generazioni a un modo di viaggiare responsabile, efficiente e in linea con le sfide ambientali”.

Matteo Fedeli, direttore generale Siae: “Con il Treno Riccione Music City la cultura del clubbing esce dai locali e sale sui binari: è la musica a viaggiare verso le persone, non solo le persone verso la musica. Per la Siae questo significa valorizzare concretamente il lavoro di autori ed editori che hanno fatto grande la scena italiana della notte, avvicinando soprattutto i più giovani a un’esperienza culturale accessibile e responsabile. Il treno diventa un media itinerante che unisce sostenibilità e intrattenimento, offrendo a ragazze e ragazzi la possibilità di muoversi in sicurezza per vivere gli eventi e i club simbolo di Riccione. Iniziative come questa rafforzano identità, talento e innovazione, e raccontano un Paese che crede nella creatività come motore di sviluppo: per questo Siae c’è, al fianco di chi crea e di chi partecipa, lungo ogni tratta della loro passione”.

Mauro Bianchi, direttore generale Samsara Beach: “Il Samsara è da sempre sinonimo di energia e innovazione, e vedere il nostro brand su un treno di ultima generazione ci rende orgogliosi. Questo progetto accorcia le distanze tra le grandi città e la nostra spiaggia: il viaggio verso Riccione diventa già parte dell'esperienza di vacanza. È un segnale forte di come il settore balneare e dell'intrattenimento diurno sappiano fare sistema per elevare l'appeal della destinazione”.

Enrico Galli, titolare Cocoricò: “La piramide del Cocoricò è un’icona che appartiene alla storia di Riccione e della musica elettronica mondiale. Portare questa immagine sulle fiancate di un treno significa dare il giusto rilievo a un’eccellenza del clubbing che è, a tutti gli effetti, un attrattore turistico paragonabile ai grandi monumenti. Siamo felici di questa partnership che riconosce il valore della notte come motore trainante dell'economia locale”.

Fabrizio De Meis, direttore artistico Space Riccione: “Lo Space Riccione nasce con una vocazione internazionale e questo treno rappresenta perfettamente il concetto di connessione che sta alla base della nostra filosofia. La musica deve unire, deve muovere le persone e le idee. Essere presenti su questa livrea insieme agli altri player del settore dimostra che Riccione è una 'Music City' compatta, pronta a offrire un palinsesto artistico di livello mondiale che inizia nel momento stesso in cui il turista sale in carrozza”.



