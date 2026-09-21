Riccione, lavori alla fibra ottica: cambia la viabilità in viale Giulio Cesare

Da domani a mercoledì restringimento della carreggiata e senso unico alternato per consentire gli scavi

Modifiche temporanee alla viabilità in viale Giulio Cesare, all'altezza dell'intersezione con viale Romagna, per consentire i lavori di posa della nuova rete in fibra ottica. Gli interventi prenderanno il via domani e proseguiranno fino a mercoledì. Per permettere le operazioni di scavo e la posa dei cavi, sarà necessario restringere la carreggiata sulla ex Statale 16. In viale Romagna il traffico sarà invece regolato con un senso unico alternato, accompagnato dalla segnaletica temporanea necessaria.

I lavori riguardano la nuova infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber e prevedono anche la posa di un ulteriore pozzetto, necessario per collegare le linee principali alla rete locale. Al termine delle operazioni è previsto il ripristino delle pavimentazioni interessate dagli scavi. L'intervento rientra nel più ampio programma di sviluppo della rete a banda ultra-larga sul territorio di Riccione, con l'obiettivo di estendere una connessione ultraveloce e affidabile a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Il programma proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori lavori sui pozzetti e sui chiusini presenti lungo la Statale 16. Tra gli interventi previsti c'è anche la sostituzione del chiusino all'incrocio tra la ex Statale 16 e viale San Martino, danneggiato da tempo e segnalato come fonte di rumore al passaggio delle automobili. La sostituzione dovrebbe consentire di eliminare la criticità e migliorare le condizioni della sede stradale.