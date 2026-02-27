Riccione, lavori in corso su viale Gradara, proroga della chiusura al 4 marzo

Interventi su acquedotto e fognatura bianca per migliorare sicurezza e infrastrutture stradali

Il comune di Riccione informa la cittadinanza che, per l’esecuzione dei lavori alla rete dell’acquedotto e alla fognatura bianca, viene prorogata a mercoledì 4 marzo la chiusura alla circolazione di viale Gradara, nel tratto di circa 50 metri all’intersezione con viale dell’Ecologia.

Durante il periodo di chiusura, per andare a Raibano sarà possibile percorrere via dell’Ecologia, mentre per Coriano si dovrà utilizzare viale Colombarina. Tutte le attività presenti in viale Gradara, durante l'esecuzione dei lavori, rimarranno raggiungibili.

I lavori rientrano nell’ambito dell’intervento di realizzazione della nuova rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara, per un importo complessivo di 450.000 euro finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione. La nuova rotatoria, in fase di avanzamento con la posa odierna dei cordoli, avrà un raggio di 15 metri, un diametro complessivo di 30 metri e sarà dotata di nuovi marciapiedi dedicati alla mobilità pedonale.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.



