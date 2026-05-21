Riccione, lavori urgenti alla rete idrica: stop al Metromare e modifiche alla viabilità

Dalle 15 di oggi, giovedì 21 maggio, sospeso il servizio Trc nel territorio comunale. Cantieri Hera alla Rotonda del Benvenuto, chiusure e sensi unici fino a venerdì mattina

Il Comune di Riccione informa che, per consentire lo svolgimento di lavori urgenti e indifferibili di riparazione a una vistosa perdita riscontrata sulla tubazione idrica da parte della società Hera Spa, a partire dal pomeriggio di oggi sono previste modifiche sostanziali sia alla viabilità urbana sia alla linea del trasporto pubblico.

Il provvedimento più rilevante per i pendolari e i passeggeri riguarda il servizio Metromare (Trc). Al fine di permettere l'esecuzione degli interventi in piena sicurezza, oggi, giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 15:00 e fino al termine del servizio serale, i mezzi del trasporto rapido costiero non circoleranno all'interno del territorio di Riccione. Per l'intera mezza giornata il servizio rimarrà comunque attivo esclusivamente sulla tratta compresa tra Rimini Fs e Miramare, che fungerà da capolinea temporaneo, e viceversa.

Come cambia la viabilità

Parallelamente, il settore Lavori pubblici e infrastrutture del Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per regolamentare il traffico veicolare nelle aree a ridosso del cantiere. Sempre a partire dalle ore 15:00 di oggi, e fino alle ore 05:00 di domani, venerdì 22 maggio, sulla Rotonda del Benvenuto scatterà il divieto di transito nel tratto direttamente interessato dalle lavorazioni, con l'ovvia esclusione dei soli mezzi della ditta esecutrice.

Nello stesso arco temporale, la circolazione subirà alcune modifiche nelle vie adiacenti. In viale XIX Ottobre, nel tratto di circa cinquanta metri che va da viale Diaz in direzione Cattolica, così come in viale Delle Magnolie, per una cinquantina di metri da viale Diaz verso Rimini, verrà istituito il senso unico alternato. Quest'ultimo sarà regolamentato a vista, tramite movieri o con un impianto semaforico mobile, a seconda delle esigenze del momento; nei medesimi tratti sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Per evitare l'intasamento dell'area, viale Diaz sarà chiuso all'accesso all'altezza degli incroci con viale Santorre di Santarosa e con viale Galliano, consentendo il passaggio unicamente ai residenti, ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine e ai veicoli aziendali.

A partire dalle ore 20:00 di questa sera, e sempre fino alle ore 05:00 di domani mattina, si aggiungerà poi il divieto di accesso in viale Delle Magnolie all'angolo con viale Ceccarini. Questa limitazione riguarderà la totalità dei veicoli, ma l'ordinanza prevede una deroga esplicita per i soli autobus delle linee tradizionali autorizzate, oltre che per i mezzi di emergenza. Si ricorda, infine, che per le necessità logistiche e di stoccaggio del cantiere rimangono temporaneamente vietate la sosta e la circolazione in una porzione di piazzale Caduti di Cefalonia, un provvedimento già in vigore che si protrarrà fino alle ore 19:00 di lunedì 25 maggio.

L'amministrazione comunale precisa che l'accesso per i residenti e per i titolari o dipendenti delle attività commerciali della zona sarà sempre garantito compatibilmente con le esigenze tecniche e lo stato di avanzamento dei lavori. Anche la circolazione pedonale non sarà interrotta e resterà consentita all'interno degli spazi appositamente riservati e protetti. Il Comune di Riccione si scusa con la cittadinanza per i temporanei disagi alla circolazione, resi tuttavia indispensabili per procedere al ripristino urgente della rete idrica e tutelare la sicurezza pubblica.



