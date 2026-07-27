Riccione: multa a minimarket per alcol venduto a minori e sequestro di prodotti contraffatti

I controlli del weekend della Polizia Locale

La Polizia Locale di Riccione ha intensificato i controlli nel fine settimana, con due interventi sul fronte della sicurezza e del contrasto all’illegalità.

Sabato sera gli agenti hanno sanzionato un minimarket del quartiere Alba per la vendita di due bottiglie di superalcolici a clienti minorenni. Per l’esercente si tratta della terza violazione specifica in trenta giorni: il Comando ha quindi avviato le procedure per la possibile sospensione dell’attività e ha segnalato il caso alle autorità competenti.

Domenica, invece, durante i controlli contro l’abusivismo commerciale, la Polizia Locale ha denunciato una persona e sequestrato un ingente quantitativo di prodotti hi-tech contraffatti, con marchi falsificati di note aziende del settore, tra cui Apple e Jbl. L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla vendita illegale e alla tutela del decoro urbano.

"La tutela dei minorenni, il rispetto delle norme sulla somministrazione di bevande alcoliche restano al centro dell'intensa attività svolta dalla Polizia locale" si legge nella nota stampa "Il piano straordinario di presidio territoriale si è sviluppato con forte incisività in tutte le aree a maggior affluenza, combinando la fluidificazione della viabilità nell'area dei concerti con un'azione di monitoraggio costante contro ogni forma di degrado urbano. Le pattuglie hanno mantenuto altissimo il livello di attenzione soprattutto nelle vie commerciali di maggior afflusso turistico e nelle zone strategiche adiacenti ai terminal del trasporto pubblico ferroviario e dei bus di linea, garantendo la sicurezza dei turisti e la regolarità del commercio".