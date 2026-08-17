Riccione Music City, Ferragosto da tutto esaurito tra musica e spettacolo

Dagli Eiffel 65 a Nostalgia 90, piazzale Roma si accende. E la festa continua fino al 10 settembre con Zero Assoluto, Clara, Random e il grande party anni ’80, ’90 e 2000

Un’ondata travolgente di musica, persone ed energia pura ha letteralmente conquistato piazzale Roma per il weekend di Ferragosto. Riccione Music City ha fatto centro, accendendo la città fin da venerdì 14 con il ritmo travolgente degli Eiffel 65, che hanno fatto esplodere la piazza intonando inni generazionali del calibro di Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven, e la magia dei fuochi d’artificio sul mare.

La festa è proseguita sabato 15 al ritmo di Nostalgia 90, che fin dai primi brani ha fatto scatenare il pubblico tra canti a squarciagola e balli senza sosta, per poi chiudersi alla grande all'alba di domenica 16 con l'originale pop-rap di Dutch Nazari.





Il successo di Ferragosto è solo il trampolino di lancio per un finale d’estate da capogiro. La musica nella Perla Verde continuerà a battere forte fino alla fine della stagione con la programmazione di Riccione Music City che, fino al 10 settembre, prosegue a pieno ritmo a portare sul palco i principali protagonisti del panorama musicale nazionale e internazionale.





La nuova settimana parte subito fortissimo con tre appuntamenti pensati per far emozionare, ballare e divertire un pubblico di ogni età.

Questa sera, lunedì 17 agosto alle ore 21:45 (sempre a ingresso gratuito in piazzale Roma), salgono sul palco gli Zero Assoluto. Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi porteranno in scena un monumentale show all’aperto, ripercorrendo oltre vent’anni di pop italiano tra grandi successi del loro repertorio come Svegliarsi la mattina, Semplicemente e Per dimenticare, fino al loro brano più recente 5 cm.





Venerdì 21 agosto, il palco torna ad accendersi per una serata esplosiva all’insegna delle nuove generazioni e dei grandi trend della musica italiana. Protagonista sarà Clara, artista rivelazione e voce tra le più amate del momento (già trionfatrice a Sanremo Giovani e protagonista della serie cult Mare Fuori), pronta a incantare con la sua potenza vocale e brani dal successo straordinario come Diamanti grezzi e Origami all’alba. Al suo fianco ci sarà Random, il giovane cantautore e rapper originario della riviera ma famoso a livello nazionale, pronto a far cantare la piazza con i suoi tormentoni platino da Chiasso a Sono solo parole.



La settimana in musica si chiude sabato 22 agosto con un’altra notte scatenata a cielo aperto con il gran party dedicato ai grandi successi di un’epoca intramontabile, per ballare e cantare senza sosta sulle note indimenticabili delle più famose hit nazionali e internazionali degli anni ‘80, ‘90 e 2000.





