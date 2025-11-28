Riccione ospita la 21ª edizione del Trofeo Nuoto Master

Sabato 29 e domenica 30 novembre, 700 atleti da tutta Italia si sfidano allo Stadio del Nuoto

Il Trofeo Nuoto Master Città di Riccione, alla sua ventunesima edizione, apre le porte dello Stadio del Nuoto di Riccione sabato 29 novembre fino a domenica 30, organizzato da Polisportiva Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione. L’evento vanta 700 atleti provenienti da ben 88 società di tutta Italia, da Bolzano alla Puglia, ed è uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del nuoto master sia per l’organizzazione e la struttura che per la località turistica nella quale si svolge da tanti anni. "Quest’anno abbiamo un incremento importante delle società iscritte rispetto alla scorsa edizione, un segnale davvero gratificante per l’organizzazione del trofeo” dichiara il responsabile della manifestazione Gianlorenzo Parmigiani.





Il nuoto master è molto popolare in Italia perché permette agli adulti di mantenersi attivi e in salute, beneficiando sia dal punto di vista fisico che mentale. Questa disciplina rappresenta anche un’occasione di socializzazione e di aggregazione, specialmente per chi si avvicina all’età più avanzata. Riccione si configura come una meta ideale per questi nuotatori, grazie alle sue strutture moderne e alle molteplici opportunità di svago e relax, tra ristoranti, shopping ed eventi culturali, che rendono il soggiorno un’esperienza completa anche per le famiglie.