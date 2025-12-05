Riccione ospita le Finals 2026 di Coppa Italia di pallamano

Dal 26 febbraio al 1° marzo il Play Hall sarà teatro delle sfide maschili e femminili con le migliori squadre italiane

Sarà il Play Hall di Riccione ad ospitare le Finals di Coppa Italia maschili e femminili in calendario dal 26 febbraio al 1° marzo prossimi. Per il terzo anno consecutivo sarà così l’impianto romagnolo a fare da scenario all’assegnazione del primo trofeo del 2026. A contenderselo 16 squadre: le migliori otto delle classifiche di Serie A Gold maschile e Serie A1 femminile al termine del girone di andata della regular season. A difendere il trofeo alzato al cielo lo scorso anno saranno i lombardi del Cassano Magnago tra gli uomini e le siciliane dell’AC Life Style Erice tra le donne.

Le Finals di Coppa Italia confermano la collaborazione in essere tra la Regione Emilia-Romagna e la Federhandball, legata alla manifestazione – che dal 2021 ha toccato le città di Salsomaggiore Terme, Rimini e Riccione – e al Festival della Pallamano, evento giovanile tradizionalmente organizzato lungo la riviera romagnola, fra Misano Adriatico, Riccione e Rimini, e che nella prossima estate giungerà alla 23^ edizione.

L’Assessora allo Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni: «La Coppa Italia 2026 maschile e femminile di pallamano è una manifestazione importante del nostro calendario sportivo e siamo orgogliosi che, per il terzo anno consecutivo, Riccione la accolga al Play Hall. È una conferma del ruolo che l’Emilia-Romagna ricopre sullo sport di diverse discipline grazie a rapporti consolidati con le federazioni sportive. La Coppa Italia di Pallamano si tiene nella nostra regione per il sesto anno – dopo le edizioni di Salsomaggiore Terme e Rimini - a conferma di una collaborazione solida e continuativa con la Federazione Italiana Giuoco Handball. Dal 26 febbraio al 1^ marzo arriveranno a Riccione le migliori squadre italiane, otto maschili e otto femminili, e circa 600 persone tra atlete, atleti, tecnici e addetti ai lavori, a cui si aggiungeranno tifose, tifosi e appassionati, con un indotto significativo per l’economia turistica fuori stagione. Si tratta di un evento di respiro nazionale, seguito anche in diretta televisiva, che conferma la capacità dell’Emilia-Romagna di ospitare appuntamenti sportivi di alto livello. Una vetrina importante per la pallamano italiana e un’opportunità concreta per valorizzare il territorio, come luogo di accoglienza e di passione sportiva».

Il Presidente FIGH Stefano Podini: «Siamo molto felici di confermare questa collaborazione ormai pluriennale con la Regione Emilia-Romagna, partner istituzionale con cui la sinergia è totale e riveste un ruolo centrale nelle strategie della nostra Federazione. Grazie al Comune di Riccione, città che ogni anno sa accoglierci al meglio e che ci fa sentire a casa, come dimostra questa terza edizione consecutiva al Play Hall. Questa terra, l’Emilia-Romagna, è divenuta riferimento per due degli eventi di punta del nostro movimento: le Finals di Coppa Italia sul versante seniores e il Festival della Pallamano per quanto riguarda le giovani generazioni. La nostra pallamano sta vivendo anni di grande vitalità ed entusiasmo, grazie soprattutto ai risultati della nostra Nazionale, che a gennaio tornerà a distanza di 28 anni ai Campionati Europei dopo avere calcato un anno fa il palcoscenico dei Mondiali. Vogliamo sfruttare questa fase di rinnovato appeal e considerazione verso il nostro sport come spinta propulsiva per sviluppare questi eventi, di concerto con tutte le componenti della nostra pallamano. In questo senso sono molto contento della collaborazione intavolata con la LipAm, con l’obiettivo comune di avvicinare alla pallamano sempre più pubblico sugli spalti e nuovi spettatori e fan sui media».

L’Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola: «Siamo orgogliosi di accogliere l’edizione 2026 della Coppa Italia maschile e femminile di pallamano. Per il terzo anno consecutivo la nostra città si conferma casa di questa grande manifestazione sportiva, un appuntamento che valorizza il territorio e che premia il lavoro svolto insieme alle società e alle federazioni. La Coppa Italia porta a Riccione le migliori squadre del panorama nazionale con un elevato numero tra atleti, tecnici e addetti ai lavori che arriveranno nella nostra città: una presenza significativa che conferma ancora una volta la vocazione di Riccione allo sport e all’accoglienza. A tutti loro rivolgo un caloroso benvenuto, certo che troveranno un ambiente ideale per competere e un pubblico caloroso pronto a sostenerli».

Le Finals 2026 di Coppa Italia confermeranno i numeri della passata edizione legati ai partecipanti, con oltre 600 presenze tra atlete e atleti, arbitri e addetti ai lavori, ai quali si aggiungeranno le migliaia di tifosi e appassionati in arrivo da tutta Italia per seguire dal vivo uno degli eventi più attesi della stagione.

Nel corso dell’evento in programma al Play Hall, inoltre, la Federhandball attiverà forme di collaborazione con la LipAm – Lega Italiana Pallamano Maschile e con la Lega Pallamano Femminile volte ad accrescere il valore e l’appeal della manifestazione.