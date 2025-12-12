Riccione ospita ‘Una storia di autismo normale’: un pomeriggio tra ironia e riflessione

Al Palazzo del Turismo, i Terconauti raccontano l’autismo con leggerezza e autenticità, tra sketch comici e dialoghi profondi sul tema dell’inclusione.

Un pomeriggio per avvicinarsi al tema dello spettro autistico con uno sguardo autentico, accessibile e capace di alternare momenti di leggerezza a spunti di riflessione. Domani, sabato 13 dicembre, alle 17, il Palazzo del Turismo ospiterà l’incontro-spettacolo “Una storia di autismo normale”, promosso dall’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Asilo d’Infanzia Maria B. Ceccarini e patrocinato dal Comune di Riccione.

L’appuntamento prevede un intervento di Elisa Curzi, psicoterapeuta e analista del comportamento, che guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel corso dell’incontro, ci sarà un dialogo aperto con i fratelli Damiano e Margherita Tercon, conosciuti a livello nazionale anche grazie al libro da cui è stato tratto il film “La vita da grandi”, diretto da Greta Scarano e incentrato sui temi dell’autonomia, della crescita e dell’inclusione.

Damiano, persona autistica, insieme a Margherita e a Philipp Carboni ha dato vita al progetto artistico dei Terconauti, un trio che ha saputo trasformare la narrazione sull’autismo in un racconto quotidiano, ironico e privo di stereotipi. Tra web, teatro, video e incontri dal vivo, i Terconauti propongono una comunicazione diretta e inclusiva, che mette al centro le persone e le loro potenzialità, smontando pregiudizi e stereotipi e raccontando la quotidianità senza pietismo, concentrandosi sulle persone e non sulle patologie.

Durante l’incontro del 13 dicembre, i Terconauti proporranno una selezione di sketch, affrontando l’autismo e le dinamiche relazionali in chiave comica, alternando momenti di leggerezza a riflessioni più profonde e coinvolgenti.

L’ingresso è libero.



