Riccione, padre e figlia trascinati dalla corrente: bagnino li salva a nuoto

Andrea Perazzini, 38 anni, in servizio alla Playa del Sol, ha portato in salvo la bambina tra le braccia

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio alla Playa del Sol, stabilimento 109 di Riccione, dove un padre e la sua bambina di cinque anni sono stati tratti in salvo dal bagnino di salvataggio Andrea Perazzini, 38 anni, in servizio da nove stagioni presso la stessa struttura.

Complice il vento e l’innalzamento del mare, la corrente di risacca aveva reso pericoloso un tratto di fondale poco distante dalla battigia. Proprio lì, l’uomo si era avventurato in acqua con la figlia in braccio, ma si è trovato improvvisamente intrappolato in una buca profonda circa due metri, senza riuscire a tornare a riva.

Perazzini, notando la difficoltà e il panico del padre, è intervenuto senza esitazione. Impossibilitato a utilizzare il moscone a causa delle onde alte e della presenza di numerosi turisti in acqua, si è tuffato e ha raggiunto i due a nuoto, portando con sé il baywatch (galleggiante di salvataggio). Ha affidato l’uomo al galleggiante e ha preso in braccio la bambina, riportandola a riva a nuoto, mentre il padre lo seguiva autonomamente.

«Nel pomeriggio la marea era alta e la corrente di risacca molto forte», ha raccontato il Marinaio di Salvataggio alla nostra redazione. «Quel punto è pericoloso: c’è una buca che risucchia chiunque si trovi lì. Il padre era in evidente difficoltà, aveva lo sguardo terrorizzato. Ho agito subito, era una situazione critica».

Andrea Perazzini sul lavoro

Fortunatamente, grazie alla prontezza e al sangue freddo di Perazzini, l’intervento si è concluso senza conseguenze: né il padre né la bambina hanno ingerito acqua. «Poteva finire in tragedia, ma è andata bene», ha concluso il bagnino.

Un gesto di prontezza e coraggio che ha evitato il peggio in una giornata di mare apparentemente tranquilla ma resa insidiosa dal mutare improvviso delle condizioni.