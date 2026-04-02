Riccione, parcheggio di viale Paolieri riapre: 118 posti auto disponibili lungo il porto canale
Il parcheggio compensa la riduzione dei posti auto dovuta ai cantieri su viale Parini e viale Bellini
Da venerdì 3 aprile torna disponibile il parcheggio di viale Paolieri, lungo il porto canale. L'area, attiva già dalla scorsa stagione, mette a disposizione 118 posti auto illuminati e resterà aperta fino al 30 settembre.
Il parcheggio risponde a un'esigenza concreta: compensare la temporanea riduzione dei posti auto determinata dai lavori di riqualificazione dell'area portuale su viale Parini e viale Bellini. Una soluzione pensata per non lasciare scoperti residenti e visitatori durante una stagione che inizia già con le festività pasquali.
L'area sarà attiva nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 02:00 del giorno successivo. Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno: 0,60 euro all'ora oppure 5 euro per la giornata intera, con possibilità di sosta illimitata.
Rimangono esenti dal pagamento i veicoli delle pubbliche amministrazioni, i mezzi di soccorso e di pubblica utilità, i veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno e gli utenti autorizzati tramite specifica deroga.