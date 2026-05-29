Riccione, Pedibus Day: i bambini a scuola a piedi per la giornata della mobilità sostenibile

Oltre sessanta alunni in cammino

Come ogni mattina sono partiti puntuali alle 7:45. A bordo una sessantina di bambini che, con gli zainetti e la pettorina gialla fluo contrassegnata dal logo del progetto, percorrono a piedi il percorso che li porta alle scuole dei plessi Fontanelle e Riccione Paese.



È il Pedibus, il progetto di mobilità sostenibile che consiste in una carovana di bambini che raggiungono la scuola a piedi in gruppo, accompagnati da due o più adulti, tra genitori, nonni, zii o volontari. E questa mattina, venerdì 29 maggio, si celebra proprio il Pedibus Day, la giornata conclusiva del progetto che promuove la sostenibilità, la mobilità dolce e il benessere dei bambini, incentivando lo spostamento a piedi verso la scuola per iniziare la giornata in modo sano e attivo, contribuendo al contrasto della sedentarietà. A festeggiare insieme ai bambini questa giornata c’erano la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi, Sandra Villa, l’assessora ai Servizi alla persona, Marina Zoffoli, il presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi, e alcuni agenti della Polizia locale di Riccione che, partendo dai capolinea delle linee Rossa e Arancione, hanno accompagnato i bambini nelle scuole di destinazione.

Durante la giornata vengono consegnati gli attestati di partecipazione ai bambini che hanno preso parte al progetto ringraziando anche i genitori volontari che hanno accompagnato i bambini nei tragitti.

A Riccione sono attive quattro linee di pedibus: le linee Rossa, Indaco e Verde dedicate al plesso scolastico delle Fontanelle e la linea Arancione per il plesso del Paese. Ogni giorno oltre un centinaio di bambini raggiungono la scuola a piedi, sia durante l’inverno sia nella bella stagione, vivendo il tragitto come un momento di compagnia, allegria e condivisione.

“Il Pedibus è molto più di un semplice percorso casa-scuola a piedi: rappresenta un’esperienza educativa che promuove salute, autonomia e benessere nei bambini – ha raccontato la vicesindaca Sandra Villa che ha accompagnato i bambini verso la scuola di viale Ceccarini –. Il Pedibus è anche un’importante occasione di socializzazione: i bambini imparano a stare insieme, a collaborare e a conoscere meglio il proprio territorio, vivendo il tragitto scolastico come un momento di condivisione e crescita. Inoltre, educa al rispetto dell’ambiente e alla cultura della mobilità sostenibile, sensibilizzando le nuove generazioni all’importanza di ridurre il traffico e l’inquinamento. Attraverso piccoli gesti quotidiani, come il Pedibus, si contribuisce a costruire cittadini più consapevoli, responsabili e attenti al bene comune”.



