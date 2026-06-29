Riccione premia la fedeltà turistica: due famiglie “Ambasciatrici nel mondo”

Riconoscimento a ospiti belgi e tedeschi che da 40 e 50 anni scelgono la Perla Verde per le vacanze estive

Un legame speciale che supera i confini nazionali e si tramanda nel tempo, nel segno dell’ospitalità e dell’affetto profondo per la città. Sabato pomeriggio, all’hotel Feldberg, l’assessore al turismo Mattia Guidi ha insignito del titolo ufficiale di “Ambasciatrici di Riccione nel mondo” due famiglie straniere, una belga e l’altra tedesca, che da decenni scelgono la perla verde dell’Adriatico come meta intramontabile per le proprie vacanze estive.

Mezzo secolo di fedeltà e amore per il territorio

Il primo importante riconoscimento è stato consegnato ai coniugi Dick Gevaerts e Wilhelmina Heij, detta Wilma, provenienti da Berendrecht, in Belgio, che quest’anno festeggiano lo straordinario traguardo di cinquant'anni di fedeltà assoluta alla medesima struttura ricettiva. Il prestigioso titolo è stato conferito anche a Jacob e Gertrud Rejner, in arrivo da Meerbusch, in Germania. La famiglia Rejner trascorre le proprie vacanze estive presso l'hotel Feldberg da ben quaranta anni, una presenza fissa e costante da quando i figli dei titolari, Massimiliano e Francesco, avevano appena sette o otto anni.

“È un grandissimo onore aver incontrato queste famiglie divenute nuove ambasciatrici della città a testimonianza dell’ amore nei confronti della nostra città- ha dichiarato l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -. Avere ospiti così affezionati non è solo un motivo di vanto per il comune di Riccione, ma dimostra concretamente come l’accoglienza del nostro territorio sappia trasformarsi in un sentimento profondo, capace di unire le persone e le famiglie generazione dopo generazione. La città è cresciuta, cambiata ed evoluta in tutti questi anni, ma ha saputo mantenere intatta quella passione genuina che rende i nostri operatori e le nostre strutture un punto di riferimento insostituibile a livello internazionale.”







