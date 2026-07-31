Riccione: punta da una vespa mentre è in scooter, 60enne perde i sensi e finisce contro la recinzione

Lo scooter ha terminato la sua corsa incastrandosi tra una colonnina della Tram e la recinzione adiacente

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, a Riccione, dove una donna di 60 anni è rimasta coinvolta in un incidente dopo essere stata punta da una vespa mentre viaggiava in scooter.

L'episodio è avvenuto intorno alle 16 in via Puglia, all'altezza del civico 74, mentre la donna stava percorrendo la strada in direzione mare. Dopo la puntura dell'insetto, la 60enne ha accusato un improvviso malore, entrando in shock anafilattico.

A causa della perdita di controllo del mezzo, lo scooter ha invaso la corsia opposta. Fortunatamente, in quel momento non sopraggiungevano veicoli dal senso di marcia contrario, evitando conseguenze ben più gravi. Lo scooter ha quindi terminato la sua corsa incastrandosi tra una colonnina della Tram e la recinzione adiacente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118 con medico e ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Riccione.

In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, successivamente annullato dopo che la donna è stata stabilizzata dal personale sanitario. La 60enne è stata quindi trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.