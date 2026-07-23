Riccione rafforza la lotta alle zanzare: nuove misure contro il rischio West Nile

Il Comune recepisce le indicazioni della Regione e dell’Ausl Romagna

Prosegue in modo coordinato l’impegno del Comune di Riccione per il controllo della fauna insettoide e la tutela della salute pubblica durante la stagione estiva. In continuità con il provvedimento già adottato lo scorso maggio per la prevenzione ordinaria delle zanzare sul territorio, l’amministrazione comunale ha recepito le recenti indicazioni operative della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl della Romagna relative alla circolazione del virus West Nile nella provincia di Rimini. Il nuovo provvedimento integra le misure già in vigore, introducendo azioni cautelari specifiche per i luoghi a maggiore concentrazione di pubblico fino al prossimo 31 ottobre.

Linee guida per gli eventi e la gestione delle aree pubbliche

Per garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni serali all’aperto che prevedano la presenza di oltre 200 partecipanti, gli organizzatori saranno tenuti ad applicare trattamenti di disinfestazione preventivi. Il piano privilegia l'approccio integrato: nelle zone già coperte dalla disinfestazione antilarvale ordinaria, dopo un primo intervento preventivo sarà infatti possibile proseguire mediante trattamenti antilarvali porta a porta nel raggio di 200 metri dal luogo dell’evento, evitando così un ricorso eccessivo ai prodotti adulticidi e salvaguardando l'equilibrio ambientale.

Informazione ai cittadini e tutela degli apiari

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate nel pieno rispetto della trasparenza e della sicurezza. Gli organizzatori dovranno informare la cittadinanza posizionando appositi cartelli nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo. La pianificazione degli interventi verrà inoltre comunicata sia ai servizi di sanità pubblica dell’Azienda Usl sia all’Associazione Romagnola Apicoltori, assicurando la corretta protezione del patrimonio apistico e delle arnie presenti sul territorio.



