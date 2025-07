Ragazzine rapinate col coltello alla Notte Rosa di Riccione: arrestata anche una 14enne

Le due giovani, armate di coltello, avrebbero minacciato e rapinato quattro coetanee in piena notte

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Riccione hanno arrestato due ragazze, una di 18 anni e una di 14, entrambe residenti in Romagna, sorprese in flagranza mentre compivano una rapina aggravata ai danni di alcune loro coetanee in vacanza per la Notte Rosa.

Secondo quanto ricostruito dai militari, le due giovani hanno agito insieme in due episodi ravvicinati, minacciando con un coltello quattro vittime, costrette a consegnare cellulari, denaro, effetti personali e perfino capi d’abbigliamento e accessori. Le aggressioni sono avvenute in luoghi isolati, dove le vittime sono state trattenute per alcuni minuti sotto minaccia.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, avvisati dalle ragazze rapinate, ha permesso di rintracciare le presunte responsabili nei pressi del lungomare. Durante il fermo, la 18enne ha reagito con violenza, cercando di colpire i militari. Poco dopo, sono state recuperate le borse delle vittime, gettate sotto un’auto in sosta, e i tre smartphone rubati.

Le due ragazze sono state arrestate: la maggiorenne è stata portata al carcere di Forlì, mentre la minorenne è stata affidata a un centro di accoglienza per minori, su disposizione delle autorità giudiziarie.