Riccione ricorda i caduti greci della Battaglia di Rimini con una commemorazione

Cerimonia al Cimitero ellenico nell'82° anniversario degli scontri del 1944. Deposte le corone in memoria dei 146 militari greci morti durante la battagli

È stato il Cimitero ellenico di Riccione a ospitare la commemorazione dei militari greci caduti durante la Battaglia di Rimini. La cerimonia si è svolta domenica 20 settembre, nell'82° anniversario degli scontri del 1944, quando la brigata di montagna greca, poi ribattezzata brigata Rimini, contribuì a rompere le linee tedesche e alla liberazione di Riccione, quindi di Rimini e Bellaria.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari italiane e greche. A rappresentare l'amministrazione comunale di Riccione è stato il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, che ha accolto la delegazione ellenica portando i saluti della città. Presenti anche rappresentanti dei Comuni di Rimini e Bellaria Igea-Marina, della Prefettura di Rimini e dell'Anpi. Il ricordo è stato rivolto ai militari della brigata greca che presero parte agli scontri per la liberazione del territorio. Il bilancio fu pesante: 310 soldati rimasero feriti e 146 persero la vita. Di questi, 116 sono sepolti proprio nel Cimitero ellenico di Riccione.

La cerimonia è iniziata con l'inno ai caduti e con l'intervento del comandante della 3ª brigata motorizzata "Rimini", generale di brigata Nikolao Angeli. Al termine, le autorità italiane ed elleniche hanno deposto le corone commemorative davanti al Monumento dei caduti greci. A chiudere la mattinata sono stati gli inni nazionali di Italia e Grecia, in un momento dedicato al ricordo dei militari che persero la vita durante gli scontri e al legame storico tra le due comunità.