Riccione, riparte “Giovani Dappertutto”: laboratori gratuiti per i ragazzi al Castello degli Agolanti

Pittura acrilica e uncinetto al centro del cartellone estivo del progetto del Comune

È pronto per ripartire il cartellone estivo di “Giovani Dappertutto”, il progetto dedicato a ragazzi e ragazze e promosso dai Servizi alla persona – Politiche giovanili del Comune di Riccione.

Dopo gli eventi primaverili partiti tra aprile e maggio con le serate dedicate ai giochi a tema mistero, il cartellone estivo si sposta ora nella splendida e suggestiva cornice del Castello degli Agolanti, in viale Caprera. Qui prenderanno vita due laboratori pratici, completamente gratuiti e dedicati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, pensati per stimolare la manualità e l’espressione artistica.

Il primo percorso è interamente dedicato alla pittura acrilica e sarà guidato dall’esperta Giulia Gazzo. Si tratta di un laboratorio ideale per apprendere le tecniche fondamentali della pittura e sviluppare la propria espressività artistica in totale libertà. L’attività si rivolge sia ai principianti assoluti sia agli appassionati di ogni livello, poiché non è richiesta alcuna competenza pregressa. Gli incontri, tutti gratuiti, si terranno dalle 18:15 alle 20:45 e si svilupperanno in quattro date specifiche: venerdì 3 luglio, martedì 14 luglio, martedì 21 luglio e martedì 28 luglio.

il secondo ciclo di appuntamenti riscopre invece un’arte antica in chiave moderna con il laboratorio di uncinetto curato da Eleonora Carollo, attiva sul web come @uncinettifatati. Immersi nell’atmosfera del castello, i partecipanti avranno l’opportunità di liberare la propria fantasia e realizzare da zero una creazione base, come ad esempio una colorata bandana estiva. Il corso accoglie chiunque voglia imparare, dai primi passi fino a chi ha già un po' di esperienza con i filati. Questo ciclo si articolerà in quattro appuntamenti fissati per tutti i giovedì di luglio, precisamente il 2, il 9, il 16 e il 23 del mese, nella fascia oraria che va dalle 19:30 alle 21:30. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito e gli iscritti potranno scegliere liberamente se frequentare un singolo incontro o l'intero percorso.





I posti disponibili per partecipare a entrambe le iniziative sono limitati per garantire la massima qualità dell’esperienza. Per informazioni e iscrizioni: pagina Instagram giovani_dappertutto. Il progetto Giovani Dappertutto porta avanti anche gli interventi di educativa di strada nel quartiere Fontanelle e San Lorenzo al fine di entrare in contatto con quei ragazzi che vivono la strada e il quartiere proponendogli attività ludiche accattivanti che si possono realizzare anche all’aperto.



