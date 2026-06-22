Riccione, riparte la rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”: al via la nuova stagione dedicata ai gioielli

Mercoledì 24 giugno a Villa Lodi Fé il primo incontro con Anna Fiorelli sul tema del gioiello italiano tra tradizione e design

Un debutto brillante e del tutto inedito per l’ottava edizione di “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”. La rassegna culturale, che si tiene nella splendida cornice del parco della storica villa nel cuore di Riccione (viale delle Magnolie), inaugura la stagione estiva mercoledì 24 giugno alle 21:15 accendendo i riflettori su un tema completamente nuovo e affascinante: l’universo dei gioielli.

Il primo incontro della manifestazione, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, si intitola “Il linguaggio del gioiello italiano tra tradizione e design” e vedrà come protagonista Anna Fiorelli. Nata a Perugia, laureata in lettere moderne con indirizzo in Storia dell’arte medievale alla Sapienza di Roma e diplomata in oreficeria, la relatrice guiderà il pubblico alla scoperta dei segreti delle pietre preziose, campo di cui si occupa da sempre.

Anna Fiorelli ha collaborato con istituzioni di rilievo come la Scuola San Giacomo di Roma, le Taglierie Ruppenthal in Germania e l’Istituto Gemmologico Italiano, tenendo corsi specialistici di taglio, incisione e valorizzazione delle pietre, oltre a far parte di importanti giurie di design orafo e a collaborare con riviste di settore come “Argento”. Consulente di marketing per i mercati asiatici ed europei, l’esperta unisce la competenza tecnica a una profonda vocazione sociale e inclusiva. Dal 2006 ha infatti firmato progetti di rilievo per “Altaroma” – come l’iniziativa “Per riprendere il filo”, incentrata sull’inserimento professionale di giovani donne in situazioni di disagio – e ideato laboratori multimediali dedicati allo sviluppo della creatività per bambini e ragazzi con disabilità.

Ospite a Riccione nel settembre 2021, Anna Fiorelli – che negli ultimi anni ha curato conferenze e mostre nella Repubblica di San Marino, tra cui quella su “Antonio Orafo da San Marino” – tornerà a Villa Lodi Fé, mercoledì 24 giugno (ore 21:15), per svelare l’evoluzione estetica e culturale del gioiello italiano.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà presso la sala conferenze della biblioteca comunale (viale Lazio, 10).

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà fino al 2 settembre con un ricco calendario di incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia e alla musica, confermandosi come un salotto culturale all’aperto che da anni rende la manifestazione uno dei momenti più attesi dell’estate riccionese.



