Riccione saluta Nancy: centinaia di persone all’alba per il ritorno in mare della tartaruga Caretta caretta

La femmina adulta, curata al Centro di Recupero Tartarughe Marine di Fondazione Cetacea dopo essere rimasta intrappolata in una rete, è tornata nell’Adriatico

Una cornice di pubblico straordinaria ha accolto questa mattina mercoledì 29 luglio, alle prime luci dell’alba, il momento del ritorno in mare di Nancy, la femmina adulta di tartaruga marina della specie Caretta caretta curata presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione gestito dalla Fondazione Cetacea. Già prima delle 5.45, la spiaggia libera in fondo a viale Canova si è riempita di centinaia di persone che hanno voluto essere presenti per condividere un’esperienza dal forte valore simbolico e naturalistico. A caratterizzare il risveglio della costa riccionese è stato soprattutto l’entusiasmo contagioso dei tantissimi bambini presenti, arrivati con le famiglie per guardare da vicino la grande tartaruga e accompagnarne con sguardi pieni di meraviglia e applausi i primi passi verso le onde dell’Adriatico.

Dalla cura al ritorno nel mare Adriatico

Nancy era stata recuperata al largo di Cesenatico dopo essere rimasta accidentalmente impigliata in una rete a strascico. Affidata tempestivamente alle cure specialistiche di veterinari, biologi e volontari della Fondazione Cetacea, la tartaruga ha completato con successo un percorso di riabilitazione che le ha restituito piena salute e vitalità. Dopo il momento emozionante sulla battigia, molti dei partecipanti hanno raggiunto la sede del Centro di Recupero per condividere una colazione insieme allo staff e prendere parte alle visite guidate della struttura, nate per far conoscere da vicino l’impegno quotidiano profuso nella tutela delle specie marine dell’Adriatico.

L'evento di rilascio di Nancy è inserito nell'ambito del progetto di crowdfunding "Non siamo isole", nato per raccogliere 20.000 euro destinati a garantire le cure di base ad almeno 20 tartarughe marine durante il prossimo inverno. Fondazione Cetacea ricorda che è possibile sostenere il progetto “Non siamo isole” effettuando una donazione sulla piattaforma IdeaGinger. La campagna è tra gli otto progetti selezionati da “Percorsi Condivisi”, l'iniziativa di crowdfunding promossa da RivieraBanca per sostenere gli enti del Terzo Settore della Romagna e delle Marche. “Ogni donazione - argomenta Fondazione Cetacea - rappresenta un gesto concreto per offrire cure, riabilitazione e una nuova possibilità di tornare in mare a tante altre tartarughe marine in difficoltà”.

Il legame di Riccione con il mare e lo storico precedente del 2025

La straordinaria partecipazione di questa mattina conferma ancora una volta la spiccata sensibilità della comunità riccionese verso la salvaguardia dell’ambiente marino. Un legame profondo che riporta alla memoria un evento davvero eccezionale e senza precedenti: nell’estate del 2025, infatti, la spiaggia libera del Marano fu teatro della prima deposizione e schiusa documentata di uova di Caretta caretta dell’intera storia della provincia di Rimini. Un miracolo della natura custodito giorno e notte per oltre due mesi dall’impegno instancabile di oltre duecento volontari, fino al momento in cui decine di piccole tartarughe presero felicemente la via del mare.



