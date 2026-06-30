Riccione, sbalzato per 11 metri dopo l'impatto con un'auto: centauro in ospedale

Violento scontro, interviene l'elisoccorso

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, intorno alle 10.30, in viale Puglia a Riccione.

Secondo una prima ricostruzione, una Mazda MX-5, che viaggiava in direzione monte-mare, stava svoltando a sinistra in via Trebbio quando si è scontrata con una moto Triumph condotta da un uomo di circa 50 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'ipotesi al vaglio è che l'auto abbia tagliato la strada alla moto.

A seguito dell'impatto, la moto è finita contro la portiera lato passeggero della vettura, mentre il centauro è stato sbalzato per circa 11 metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e l'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati alla Polizia Locale di Riccione.