Riccione sblocca 540 mila euro per la riqualificazione della piazzetta del Faro

La giunta approva la permuta tra l’immobile comunale di viale Martinelli e una porzione della piazzetta, accelerando i lavori di viale Ceccarini

La giunta comunale di Riccione ha dato il via libera alle linee di indirizzo per una permuta strategica che sblocca importanti risorse economiche per la città e accelera il programma di riqualificazione urbana. L’operazione riguarda lo scambio tra l’immobile comunale di viale Martinelli e una porzione della piazzetta del Faro. L’iniziativa è considerata strategica poiché è direttamente collegata al cronoprogramma dei lavori di riqualificazione di viale Ceccarini e, di conseguenza, della piazzetta del Faro.

Beneficio economico immediato

Grazie a questa permuta, il Comune otterrà un conguaglio economico a proprio favore pari a 540.000 euro più Iva. Questo importo non entrerà semplicemente nelle casse comunali, ma sarà versato dalla proprietà privata e impiegato per la realizzazione degli interventi di riqualificazione della piazzetta del Faro. Questo meccanismo virtuoso consente all'amministrazione di finanziare opere pubbliche contenendo i costi a carico dell'Ente.

Tutela delle attività sportive

L'immobile di viale Martinelli è attualmente utilizzato come palestra da diverse associazioni sportive dilettantistiche. Per garantire la continuità delle attività, l'amministrazione ha stabilito che la struttura rimarrà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, per un periodo transitorio fino all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla stipula dell'atto di permuta.

Prospettive future

L'atto approvato fornisce anche una chiara linea di indirizzo in vista della futura redazione del Piano urbanistico generale (Pug). Il Comune manifesta la volontà di valutare, in quella sede, ipotesi di valorizzazione diverse per l'immobile di via Martinelli, includendo anche la possibilità di una destinazione residenziale, pur riservando al Pug la competenza esclusiva sulla definizione finale delle scelte urbanistiche.



