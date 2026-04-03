Riccione, scatta il piano sicurezza per Pasqua e stagione turistica

Controlli rafforzati in stazione, lungomare, spiagge e parchi: Polizia locale in campo con pattuglie, unità cinofile e videosorveglianza

In occasione delle festività pasquali e dell’avvio della stagione turistica, la Polizia locale di Riccione ha dato il via a un piano straordinario di presidio e prevenzione del territorio, volto a garantire la massima serenità a cittadini e turisti. L’attività, iniziata lo scorso fine settimana, si inserisce in una strategia coordinata di controllo che proseguirà senza soluzione di continuità per tutta l’estate, finalizzata a mantenere elevati standard di sicurezza e di decoro in tutta la città.

Operazione ad “Alta visibilità”

Le operazioni si concentrano in modo capillare sui principali punti di accesso e di transito, con un monitoraggio costante delle aree adiacenti alla stazione ferroviaria, dei capolinea degli autobus e delle fermate del Metromare. Attraverso l’impiego di un modulo operativo ad “alta visibilità”, le pattuglie della Polizia locale assicurano una presenza costante e rassicurante, avvalendosi anche del supporto delle unità cinofile per massimizzare l’efficacia dei controlli nelle aree centrali e nei luoghi di maggior afflusso.

L'attività preventiva si estende sistematicamente alle zone del lungomare, alle spiagge e ai parchi cittadini, dove il personale in divisa opera per prevenire e contrastare ogni forma di condotta molesta o irregolare, con un’attenzione specifica alla prevenzione dell’abuso di alcol e del porto di oggetti atti a offendere. Un monitoraggio rigoroso viene inoltre dedicato alla sorveglianza degli edifici in disuso, al fine di evitare utilizzi impropri delle strutture e garantire che ogni quadrante urbano rimanga sotto il pieno controllo delle autorità.

Il potenziamento della videosorveglianza urbana

A integrazione del presidio fisico, la Polizia locale può contare su un sistema di videosorveglianza urbana in fase di significativo potenziamento. La rete tecnologica, che vede un’importante implementazione lungo il lungomare e nelle aree del centro oggetto di riqualificazione, rappresenta uno strumento investigativo e preventivo di fondamentale importanza. La razionalizzazione delle telecamere di nuova generazione permette infatti un monitoraggio costante dei flussi e una rapida identificazione dei responsabili di comportamenti illeciti o contrari alla pubblica decenza.

L’impegno della Polizia locale costituisce un pilastro essenziale per la tutela della collettività e per il contrasto preventivo ai fenomeni di microcriminalità. Il monitoraggio costante del territorio e l'analisi dei flussi turistici permettono di intervenire con tempestività ed efficacia, assicurando che il dinamismo tipico dei weekend primaverili e della stagione estiva si svolga in un clima di totale legalità e rispetto delle regole di convivenza civile.





