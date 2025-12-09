Riccione, scontro tra furgone e scooter in Viale Lodi: ferito un 20enne

Sul posto sono arrivati medico e ambulanza del 118

Incidente nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, all’incrocio tra viale Lodi e viale Veneto, all’altezza del semaforo sulla SP13 per Coriano. Intorno alle 17.30 un furgone e uno scooter People sono entrati in collisione, causando il ferimento di un giovane di circa vent’anni.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter avrebbe superato la fila di auto ferme al semaforo mentre il furgone stava completando la svolta da viale Lodi verso viale Veneto, in direzione Riccione. L’impatto sarebbe avvenuto proprio in quel momento. Le cause e l’esatta dinamica del sinistro restano comunque da chiarire: gli accertamenti sono affidati alla Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico, con la strada momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono arrivati medico e ambulanza del 118. Il ragazzo, soccorso e stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini con un codice di media gravità.