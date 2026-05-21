Riccione, scuola e imprese insieme: premiati gli studenti del “Savioli” all’evento “Il sapore della collaborazione”

Premiati tre studenti di cucina, sala e accoglienza da Conflavoro PMI Rimini e Misano: al centro dell’incontro il legame tra formazione, innovazione e mondo del lavoro nel turismo

Presso l’IPSSEOA “Severo Savioli” di Riccione si è svolto l’evento “Il sapore della collaborazione”, un incontro tra scuola, imprese e associazioni di categoria dedicato alla formazione nel settore turistico e dell’ospitalità.

L’iniziativa ha sottolineato l’importanza della sinergia tra mondo educativo e lavoro per costruire percorsi professionali qualificati per i giovani.

Durante la giornata Conflavoro PMI Rimini e Misano ha premiato tre studenti distintisi nei settori cucina, sala e accoglienza.

I riconoscimenti sono andati a Syria Cicchetti, Giosuè Tomassini e Giada Fraternali.

Nel corso dell’evento è stato evidenziato il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel turismo, pur ribadendo il valore insostituibile della componente umana.

Il presidente di Conflavoro PMI Rimini, Corrado Della Vista, ha sottolineato l’importanza di esperienza e passione nelle professioni del settore.

Ringraziamenti sono stati rivolti al dirigente scolastico, ai docenti, alle famiglie e ai referenti del progetto.

Presenti anche rappresentanti di Federalberghi, dell’amministrazione comunale e del mondo imprenditoriale locale.

Grande apprezzamento per il pranzo realizzato dagli studenti, che hanno mostrato tecnica e creatività in piatti di alto livello.