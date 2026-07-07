Riccione, serata sulle antiche rotte marinare con l’ammiraglio Mainardi

Venerdì 10 luglio nuovo appuntamento gratuito in piazzetta Dante Tosi dedicato a stelle, venti e navigazione storica

Proseguono gli appuntamenti gratuiti organizzati dall’Anmi gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione in piazzetta Dante Tosi, volti a valorizzare la storia locale e la conoscenza dell’universo marittimo nella suggestiva cornice delle barche ormeggiate nel porto. Al centro dell’incontro di venerdì 10 luglio, alle ore 21:15, ci saranno le rotte storiche, nel corso di un appuntamento dedicato a stelle, venti e all’arte della navigazione antica a cura dell’ammiraglio Angelo Mainardi.

Già consigliere nazionale Anmi per l’Emilia-Romagna, l’ammiraglio Mainardi è un autorevole punto di riferimento, una figura chiave nella promozione della sicurezza in mare e della cultura nautica. Grazie alla sua lunga e stimata carriera nella Marina Militare e alla sua attiva guida all’interno dell’Anmi, metterà la sua straordinaria esperienza al servizio del territorio, offrendo al pubblico un prezioso contributo di altissimo spessore tecnico e storico.

I prossimi appuntamenti in calendario

Sarà sempre l’ammiraglio Mainardi a guidare i successivi incontri, che si sposteranno su temi tecnici e di sicurezza: il 24 luglio alle ore 21:15 si parlerà di navigazione d’altura, gestione delle burrasche e uso dell’Epirb per affrontare il maltempo, mentre il 7 agosto alle ore 21:15 verranno dispensati consigli pratici, procedure e strumenti indispensabili per la sicurezza del diportista. La rassegna si avvierà alla conclusione il 28 agosto alle ore 21:15 con un appuntamento dal fascino senza tempo, dedicato alla suggestione della navigazione astronomica e notturna guidata dalle stelle.



