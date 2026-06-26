Riccione, settimana di controlli: quattro denunce

Operazione della Polizia locale tra centro, lungomare e zona Alba: sequestri di stupefacenti, un monopattino e un quantitativo di Mdma

Si è conclusa una settimana di controlli intensificati per il Comando intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, impegnato in una vasta attività di presidio del territorio. Le operazioni di prevenzione e sicurezza urbana hanno portato alla denuncia di quattro persone per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Controlli nella zona Alba

Nel quartiere Alba gli agenti hanno individuato un uomo sorpreso mentre cedeva una dose di droga. Le successive verifiche hanno permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente nascosti in più punti. L’uomo si spostava utilizzando un monopattino, poi sequestrato per accertamenti sulla regolarità e sulle caratteristiche tecniche. L'uomo è stato denunciato.

Interventi nelle aree centrali

Nel corso dei pattugliamenti in centro, la Polizia locale ha controllato quattro persone fermate in un vicolo poco illuminato nei pressi di via Rismondo. Uno degli uomini, apparso subito nervoso e privo di documenti, ha tentato di sottrarsi agli accertamenti. Il soggetto, di nazionalità tunisina e con permesso di soggiorno e passaporto scaduti, ha consegnato spontaneamente alcune dosi di hashish e cocaina, poi confermate dai test. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio e la violazione delle norme sul soggiorno. Un secondo cittadino tunisino è stato invece segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Controlli su alcol e droga

Durante verifiche mirate alla prevenzione della vendita di alcol ai minori nella zona Alba, gli agenti hanno infine fermato un giovane che aveva tentato di allontanarsi alla vista della pattuglia. L’uomo, risultato straniero, è stato trovato in possesso di 17 grammi di Mdma, presumibilmente destinati allo spaccio. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.