Riccione si allena all’alba e al tramonto: inizia la Wellness Academy in piazzale Roma

Yoga, pilates, training e meditazione: 72 ore di attività gratuita fino al 24 agosto con istruttori Fluxo Movement

L’estate di Riccione si vive anche con energia, ritmo e benessere a due passi dal mare. È partita con grande entusiasmo ieri, lunedì 4 agosto in piazzale Roma, Riccione Wellness Academy, l’iniziativa gratuita dedicata al fitness che trasformerà, fino al 24 agosto, la piazza in una vera e propria palestra a cielo aperto. Già dalla prima giornata, decine di tappetini colorati hanno invaso il piazzale affacciato sul mare, dove tantissime persone si sono ritrovate per iniziare la giornata con energia o concluderla in movimento, tra yoga, pilates e allenamenti dinamici.

L'iniziativa, parte del cartellone estivo di Riccione per l’estate 2025, propone 72 ore di attività fisica distribuite in 21 giorni, con un programma pensato per tutti i livelli di preparazione e guidato da istruttori qualificati selezionati da Fluxo Movement, realtà locale specializzata nel fitness outdoor.

Le giornate iniziano all’alba, dalle 6:00 alle 8:00, con lezioni rigeneranti di hatha yoga, vinyasa, pilates, qi gong e momenti di meditazione per risvegliare corpo e mente. Il ritmo si accende poi nel tardo pomeriggio, dalle 18:30 alle 20:30, con sessioni più dinamiche di allenamento funzionale, fit dance, intensive yoga, circuit training e total body.

Non è richiesta alcuna attrezzatura speciale, solo un tappetino – 100 messi a disposizione gratuitamente – e tanta voglia di mettersi in gioco. Riccione Wellness Academy è un invito aperto a tutti, residenti e turisti, a vivere l’estate in movimento, con un’offerta che affianca il già ricco palinsesto di eventi della Riccione Music City, che porta in città i grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Riccione Wellness Academy è un progetto ambizioso i cui valori sono stati sposati da “Italia dei Giochi”, il programma con cui Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con Coni e Cip (Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Italiano Paralimpico), vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026. Un’iniziativa che abbraccia pienamente lo spirito di Riccione, dove sport, sostenibilità e inclusione rappresentano i valori fondanti di questa collaborazione tra la Città di Riccione e i Giochi di Milano Cortina 2026.