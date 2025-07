Riccione si trasforma nella città dei bambini: una settimana di magia e divertimento

Dal 15 al 17 luglio, spettacoli e attività animano piazze, spiagge e musei con arte, storia e fantasia per bambini dai 3 ai 13 anni

A Riccione i bambini sono ospiti speciali. La nuova settimana si apre all’insegna della fantasia e della meraviglia, con un ricco programma di eventi a misura di bambino: dal circo-teatro sotto le stelle allo spettacolo di burattini, dalle letture animate in spiaggia, sotto l’ombrellone, dove imparare diventa un gioco, ai laboratori creativi per avvicinarsi all’archeologia e alla storia in modo coinvolgente, fino al mercatino dei giochi dedicato ai più piccoli, dove curiosare, scambiare e scoprire nuovi interessi.

“Riccione Family Show”: martedì 15 luglio in piazzale Ceccarini

Martedì 15 luglio, alle 20:30 in piazzale Ceccarini, torna il “Riccione Family Show”, la rassegna di circo-teatro sotto le stelle promossa dal Consorzio Riccione Family Hotels, che trasforma il cuore della città in uno spazio scenico dedicato al divertimento di tutta la famiglia. Protagonista della serata sarà Alex Vignoto, amatissimo dal pubblico più giovane nei panni del simpatico “manutentore Giani”. Con i suoi sketch irresistibili, alterna numeri di repertorio a nuove sorprese, regalando momenti di comicità leggera e coinvolgente. Sul palco anche il Duo Kaos, che fonde danza, teatro e acrobazia in performance di grande raffinatezza scenica. In scena anche Eddy Mirabella, in arte Eddy, comico, giocoliere ed equilibrista dalla verve inconfondibile. Artista versatile e carismatico, è noto anche per le sue esibizioni a Zelig e per uno stile che gli è valso l’appellativo giocoso di “Eddy Sick du Soleil”. La sua presenza arricchirà la serata con un’esplosione di risate, abilità e umorismo.

“Pane, Burro e Burattini”: il 16 luglio in piazza Matteotti

Il divertimento per i bambini prosegue mercoledì 16 luglio (ore 21:30), con un nuovo appuntamento della rassegna “Pane, Burro e Burattini” in piazza Matteotti, nel cuore di Riccione Paese, con lo spettacolo di burattini a guanto in baracca di Vladimiro Strinati: “Due Burattini e un bebè”. A rompere l’armonia del collaudato duo comico Fagiolino e Sganapino è l’arrivo inatteso di un bebè. A entrare e uscire dalla scena, in un vivace susseguirsi di gag, saranno la suora del convento Zigaretta, un vicino prepotente, l’immancabile antipatico di turno, le celebri maschere della Commedia dell’arte, tra cui Colombina e una variopinta folla di personaggi. La commedia, ispirata alle versioni cinematografiche di “Tre uomini e una culla”, è un omaggio alla comicità fisica e ritmata della slapstick comedy, fatta di gomitate, sberle e situazioni esilaranti: un richiamo esplicito alle grandi comiche del passato, da Stanlio e Ollio a Ben Turpin, fino a Charlot.

Gli altri appuntamenti dedicati ai bambini

La Biblioteca Comunale e il Museo del Territorio scendono in spiaggia con le letture animate e i laboratori didattici pensati per bambini e ragazzi. Martedì 15 luglio (ore 17:30), presso lo stabilimento 26, sono in programma le letture a cura della biblioteca per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni di età, mentre giovedì 17 luglio (ore 17:30) si prosegue con il laboratorio a tema storico e archeologico per bambini dai 5 ai 13 anni, presso lo stabilimento balneare 125.

Tra le attività per bambini anche l’appuntamento serale di mercoledì 16 luglio (ore 21) al Museo del Territorio: nel corso del laboratorio “Argilla, colore e tanto splendore”, i partecipanti realizzeranno un modello di lastra architettonica in terracotta partendo dalla manipolazione dell’argilla, per poi completare l’attività decorando lastre già cotte. La partecipazione ha un costo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione (informazioni e prenotazioni: Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” di Riccione, viale Lazio, 10, tel 0541 600113 [email protected]).

Mercoledì 16 luglio, dalle 20 alle 23:30, bambini e genitori saranno i protagonisti dei mercatini di Riccione Paese: in corso Fratelli Cervi “Il Paese delle Meraviglie” ospiterà lo spazio dello scambio e vendita dei giochi usati a cura dei più piccoli.