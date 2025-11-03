Riccione: sold out per lo spettacolo di Carlo Lucarelli su Pier Paolo Pasolini

Tutto esaurito ieri sera, domenica 2 novembre, alla Sala Granturismo per “Ppp. Un segreto italiano”, lo spettacolo omaggio al grande scrittore e regista a cinquant’anni dalla sua scomparsa

Tutto esaurito, ieri sera domenica 2 novembre alla Granturismo, per lo spettacolo di e con Carlo Lucarelli, “Ppp. Un segreto italiano”, prodotto da La Fabbrica Illuminata – Il Crogiuolo.

Con la sua straordinaria capacità di intrecciare cronaca e racconto, Lucarelli ha proposto un’indagine appassionata sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, restituendo la complessità e le zone d’ombra di uno dei più celebri “misteri italiani”. Un vero omaggio al grande scrittore e regista, in uno spettacolo andato in scena a cinquant’anni esatti dalla sua tragica morte, avvenuta all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975. Una narrazione resa ancora più coinvolgente e suggestiva dalla voce intensa di Elena Pau, accompagnata magistralmente al pianoforte da Alessandro Nidi.

L’iniziativa fa parte del progetto speciale “Pensione Kelly”, promosso da Riccione Teatro per celebrare i 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli e i 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, un progetto che immagina un simbolico incontro tra i due scrittori, uniti idealmente da un luogo condiviso: la spiaggia di Riccione.

Lo spettacolo fa seguito all’incontro “Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato”, la conversazione “pasoliniana” tra Dacia Maraini e Lorenzo Pavolini ospitata il 3 ottobre scorso al Cocoricò, nell’ambito del 58esimo Premio Riccione per il Teatro.