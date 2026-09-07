Riccione Sports Awards, premiati atleti e società

Allo Stadio del Nuoto la quarta edizione della cerimonia dedicata a chi si è distinto nello sport nazionale e internazionale

Le premiazioni si sono svolte a bordo vasca, mentre il sole calava sullo Stadio del Nuoto. A Riccione è andata in scena la quarta edizione dei Riccione Sports Awards, la cerimonia organizzata da Polisportiva Riccione per riconoscere atleti, dirigenti e società che nell'ultimo anno sportivo si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali.

Alla serata hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini, l'assessore allo Sport Simone Imola e numerosi rappresentanti delle associazioni sportive della città. Angelini ha sottolineato il ruolo svolto dalla Polisportiva nel campo dello sport e nelle attività rivolte a diverse generazioni.

Imola ha invece ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nella gestione degli impianti sportivi, considerati uno degli strumenti a disposizione delle numerose realtà che praticano attività agonistica e amatoriale sul territorio.

Durante la serata il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti ha ringraziato le istituzioni e le realtà imprenditoriali che sostengono le attività sportive. Tra le novità dell'edizione 2026 c'è stato inoltre un riconoscimento dedicato alle società che organizzano grandi manifestazioni sportive. L'obiettivo è premiare il lavoro che accompagna gli eventi agonistici e il loro contributo all'arrivo di visitatori e appassionati a Riccione. Quattro le società premiate per l'organizzazione di appuntamenti sportivi di particolare rilievo. Il Pattinaggio Riccione ha ricevuto il riconoscimento per la ventesima edizione dell'International Skate Team Trophy, competizione internazionale dedicata ai gruppi spettacolo che si è svolta dal 26 al 28 giugno.

Premio anche al Centro Karate Riccione per l'Adidas Open d'Italia, manifestazione che ha raccolto circa 2mila atleti iscritti. Il Podismo Riccione è stato premiato per la 46ª edizione della Straccione, mentre Polisportiva Riccione ha ricevuto il riconoscimento per l'organizzazione dei tre principali trofei natatori che si svolgono durante l'anno: il Trofeo Città di Riccione, lo storico Trofeo Nicoletti e il Trofeo Master.

A consegnare i premi, insieme ai rappresentanti della Polisportiva, sono stati anche esponenti del mondo economico, associativo e del volontariato cittadino. Tra loro il presidente di Federalberghi Claudio Montanari, il direttore Luca Cevoli, il presidente di Famija Arciunesa Francesco Cesarini, il presidente di CNA Riccione Roberto Corbelli e la presidente della Croce Rossa di Riccione Martina Zavatta, oltre a giornalisti e sponsor della società sportiva. Per Polisportiva Riccione il prossimo appuntamento è già fissato. Il 17 settembre, negli spazi di IMAX all'interno di Oltremare, sarà presentato il progetto sportivo agonistico "Alleniamo il futuro", dedicato alla stagione 2026/2027.