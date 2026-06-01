Riccione, successo per “Brezza”: centinaia di persone inaugurano la nuova gradonata del porto canale

Musica, spettacolo e partecipazione per il primo grande evento sul waterfront rinnovato

Dopo l'inaugurazione ufficiale del rinnovato porto canale, la città ha celebrato domenica sera la restituzione alla comunità di questo importante spazio urbano con "Brezza", l'evento che ha animato il waterfront richiamando centinaia di cittadini e turisti.

La nuova gradonata di viale Parini si è trasformata fin dalle prime ore della serata in un grande anfiteatro urbano affacciato sull'acqua, accolto con entusiasmo da residenti e visitatori che hanno scelto di vivere il tramonto e la serata in uno dei luoghi più suggestivi della città. Seduti sui nuovi gradoni o sostando lungo la banchina, tantissime persone hanno potuto apprezzare da vicino la qualità e la bellezza dell'intervento appena concluso.

L'evento "Brezza", promosso dal Consorzio d'area viale Ceccarini e dal Comitato PromoAlba viale Dante con il patrocinio del comune di Riccione, ha saputo creare un'atmosfera elegante e coinvolgente. Particolarmente apprezzata la scelta scenografica di collocare la consolle dei dj su una barca ormeggiata nel porto, rafforzando il legame tra la manifestazione e l'identità marinara della città. La musica ha accompagnato il tramonto e le ore serali, trasformando il nuovo waterfront in un luogo di incontro, socialità e condivisione.

La serata ha rappresentato anche il primo vero "collaudo" pubblico della nuova gradonata, che ha dimostrato immediatamente la propria vocazione a diventare uno spazio di aggregazione naturale per la città. Un'opera che unisce qualità urbana, valore paesaggistico e funzionalità, offrendo una nuova prospettiva sul porto canale e sul mare.

La straordinaria presenza di cittadini e turisti che hanno scelto di vivere questi due giorni di festa è la conferma più bella del valore di questo intervento. La nuova gradonata e la passeggiata sul porto canale sono infatti state immediatamente vissute e apprezzate come luoghi di incontro, socialità e benessere. La gradonata, realizzata con un investimento comunale di 500 mila euro, non è soltanto un elemento architettonico di pregio ma svolge anche un'importante funzione di sicurezza idraulica, integrando il nuovo sistema di protezione dalle piene e contribuendo alla tutela del centro cittadino.



