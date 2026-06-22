Riccione, successo per “Le Albe dello Yoga”: doppio appuntamento per la Giornata Internazionale dello Yoga

Avviata la stagione estiva del benessere con lezioni all’alba e un evento speciale in piazzale San Martino

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, domenica 21 giugno, la rassegna “Le Albe dello Yoga” ha vissuto uno dei suoi momenti più significativi dell’estate 2026, con un doppio appuntamento che ha dato ufficialmente il via all’estate riccionese dedicata al benessere.

L’iniziativa ha proposto un doppio appuntamento: quello di sabato 20 giugno dalle 6:30 alle 7:30, che ha inaugurato gli incontri del mattino che accompagneranno il risveglio a Riccione ogni sabato fino al 5 settembre, avviata ufficialmente sabato 20 giugno, e quello speciale nel pomeriggio della domenica in piazzale San Martino, pensato proprio per celebrare a livello internazionale una disciplina sempre più seguita nei percorsi di equilibrio psicofisico e consapevolezza. Entrambi gli eventi hanno registrato una partecipazione significativa, richiamando numerose persone tra residenti e turisti e confermando “Le Albe dello Yoga” come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati al benessere, al contatto con la natura e alla cura di sé.

Promosso dal Comune di Riccione e curato da Renza Bellei, il progetto “Le Albe dello Yoga” si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate dedicati al benessere. Le lezioni accompagnano infatti l’intera stagione riccionese, offrendo un’esperienza immersiva nelle prime ore del giorno, tra movimento, respirazione e ascolto.

Gli incontri si svolgono ogni sabato fino al 5 settembre, dalle 6:30 alle 7:30, nel parco di Villa Mussolini, a pochi passi dal mare. Le attività sono aperte a praticanti di ogni livello e si svolgono a offerta libera, in un contesto naturale che favorisce concentrazione e rilassamento.

Il prossimo evento speciale è in programma sabato 25 luglio in piazzale San Martino con “Alba dello yoga sul mare” dalle 6:30 alle 7:30.



