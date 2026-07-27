Riccione Summer Jazz, emozioni senza confini con Chihiro Yamanaka Trio e il dialogo tra mondi sonori

Sul palco anche Marcello Sutera e Desislava Kondova, mentre il festival prosegue con Bosso e Bearzatti

Un’immersione sonora ricca di sfumature e colori, un viaggio straordinario tra mondi diversi che si riconoscono nell’essenza stessa del jazz: l’arte di lasciarsi andare, con passione, talento e maestria. Ieri sera, domenica 26 luglio, in piazzale Ceccarini, è andata in scena la seconda serata di Prep Riccione Summer Jazz che si è aperta con l’affascinante duetto tra Marcello Sutera e Desislava Kondova.

L’incontro tra il basso elettrico di Sutera e il violino di Kondova crea fin da subito un dialogo originale: i loop stratificati, le basi elettroniche e le prolungate campiture sonore potrebbero sembrare distanti dalle forme tradizionali del jazz, ma bastano pochi minuti per comprendere che l’essenza di questa musica risiede proprio qui, nell’abbraccio tra mondi e linguaggi apparentemente lontani. Tra i due l’intesa è palpabile e divertita, capace di dipingere il palco con sfumature fitte, intense e languide, regalando al pubblico un’immersione sonora ricca di colore.





Subito dopo prende il via l’atteso concerto del Chihiro Yamanaka Trio. Bastano appena dodici battute per cogliere la straordinaria sensibilità melodica della pianista, stella di prima grandezza della prestigiosa etichetta Blue Note. Direttamente dalla scena di New York, Yamanaka porta sul palco tutto il peso della sua solida esperienza. Già al secondo brano emerge con forza anche la bassista Irene Capalbo, definendo chiaramente il ruolo centrale del suo strumento: il suo suono è nitido, compatto e impeccabilmente intonato, semplicemente stupendo.

Con il terzo pezzo in scaletta la serata si orienta verso uno dei fulcri dell’ultimo lavoro discografico della pianista: la musica brasiliana. La loro versione di Desafinado è magistrale: parte con la grazia classica del tema per poi trasformarsi, a metà corsa, in una travolgente cavalcata carioca, carica di un’energia felice e spensierata.

È proprio questo il vero spirito del jazz: l’arte di lasciarsi andare.

La performance prosegue fluida tra inediti e grandi standard, fino ad approdare a una toccante Summertime, in cui la Capalbo si conferma superba. Il finale è affidato a Girl from Ipanema, brano che lascia finalmente briglia sciolta a Gerald Cleaver. Il suo assolo è straordinario: invece di accumulare note, il batterista sottrae, plasmando con maestria, una trama ritmica vorticosa e ipnotica.

Il bis regala prima un dolcissimo duetto intimo tra pianoforte e basso, per poi accendersi con il rientro di Cleaver e chiudersi in bellezza con un pezzo di rara grandiosità.

Questa seconda giornata cala il sipario con una preziosa lezione di incontro, apertura e fedeltà all’arte. Tre artisti provenienti da tre angoli diversi del pianeta si sono ritrovati sullo stesso palco per interpretare composizioni senza confini, offrendole a chiunque avesse orecchie per sentire.



Il festival prosegue questa sera, lunedì 27 luglio, quando l’energia si fa esplosiva grazie a Michele Papadia, che salirà sul palco guidando l’Out of Gravity 5tet; per l’occasione, il leader sarà affiancato da due autentici fuoriclasse del jazz italiano, la tromba di Fabrizio Bosso e il sassofono di Francesco Bearzatti.







