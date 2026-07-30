Riccione Summer Jazz, standing ovation per Noa

La cantante israeliana protagonista di una serata di grande intensità artistica

Un concerto coinvolgente e d’altissimo livello artistico ha conquistato ieri sera, mercoledì 29 luglio, il pubblico di piazzale Ceccarini. Il cartellone di Prep Riccione Summer Jazz ha visto protagonista Noa in una serata straordinaria: uno spettacolo unico caratterizzato da un controllo vocale assoluto, rigore esecutivo e un’intensa partecipazione del pubblico.





L’apertura del concerto è stata affidata a un brano piano e voce: un’interpretazione pulita e magistrale che ha svelato da subito il clima della serata. Con l’ingresso sul palco della band – pianoforte, sax e batteria – lo spettacolo è entrato nel vivo. La formazione si è distinta per equilibrio e precisione, affiancando l’artista che ha dimostrato una tecnica impeccabile in ogni passaggio. Noa ha cantato anche mentre dialogava con la platea improvvisando melodie e voce in più lingue.

Prima di eseguire Fear and the River, l’artista ha letto cantando una poesia di Gibran, accompagnata unicamente dai piatti. È stato l’inizio di un percorso in cui la musica si è alternata a brevi riflessioni sul suo ultimo lavoro e sul tema della pace. È seguita un’esecuzione impeccabile di I’m Yours, fino alla conclusione della prima parte con una lunga e complessa suite nella quale è spiccato il talento del pianista Ruslan Sirota.

La seconda metà si è aperta con una parentesi strumentale. Rimasti soli sul palco, i tre musicisti hanno eseguito un brano jazz travolgente: un momento di grande libertà espressiva in cui gli assoli si sono susseguiti con straordinaria purezza sonora.

Al rientro di Noa, la scaletta ha proposto due canzoni della tradizione napoletana, eseguite in duetto prima con il pianoforte e poi con il sax. È seguito un brano ispirato a Bach di eccezionale virtuosismo insieme a Ruslan, per poi dare spazio ad un ultimo brano tratto da The Giver and the See.

Il finale ha regalato due bis di forte impatto: Imagine di John Lennon e Beautiful That Way, brano celebre della colonna sonora de La vita è bella. Entrambi i brani sono stati cantati insieme al pubblico, a coronamento di una delle vette musicali più alte della rassegna.





Questa sera, giovedì 30 luglio, in piazzale Ceccarini il cartellone di Prep Riccione Summer Jazz prosegue sotto il segno della world music e del fascino caraibico con la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, pronta a travolgere il pubblico con la freschezza, l’eleganza e il ritmo del suo show “Alamar”.



