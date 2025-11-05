Riccione, tetto a fuoco in via Lavagna: attimi di paura per i condomini evacuati

Fiamme partite da lavori di rifacimento della guaina

Ancora fiamme a Riccione, a poche settimane dal tragico rogo di viale Ceccarini. Lunedì sera, in via Lavagna 13, il tetto di un condominio del quartiere San Lorenzo è stato avvolto da un incendio, fortunatamente senza feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da alcune scintille durante i lavori di rifacimento della guaina sul tetto. Gli operai, accortisi del fumo intorno alle 17.30, hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti 20 vigili del fuoco con sei mezzi, che hanno domato il rogo dopo alcune ore di lavoro, evitando che si propagasse all’intero edificio. Il tetto, però, è andato in parte distrutto.

I condomini sono stati evacuati per sicurezza e hanno potuto rientrare il giorno seguente, tranne gli abitanti dell’ultimo piano, dove l’abitazione è rimasta inagibile a causa dei danni provocati dal calore.