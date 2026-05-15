Riccione, torna l’estate di eventi tra musica, spettacoli e mercatini

Dal 4 giugno a settembre il programma promosso da Tasso Goethe anima piazza Sacco e Vanzetti e viale Tasso con concerti, dj set, karaoke e serate folkloristiche ogni settimana

Tornano gli eventi promossi dall’associazione Tasso Goethe, patrocinati dal Comune di Riccione, con un calendario di iniziative pensate per animare le serate estive e arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento della città. Un programma variegato che spazia tra musica dal vivo, folklore romagnolo, dj set e mercatini, valorizzando le aree di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti come luoghi di socialità, scoperta e condivisione.

Musica, karaoke e spettacoli in Piazza Sacco e Vanzetti

Piazza Sacco e Vanzetti sarà il palcoscenico delle serate dedicate alla musica dal vivo, con un calendario ricco di note che spaziano tra il folk, le hit più amate di sempre e il dj set. Si comincia il 4 giugno con l’Orchestra Cavalli, tra sonorità tipiche della tradizione romagnola e frizzanti fantasie della band, e si prosegue l’11 giugno con il liscio dei Ragazzi di Romagna. Il 18 giugno lo spazio si apre alla musica dance con il ritmo di Luigi Del Bianco, mentre il 20 giugno la piazza celebrerà la Notte Rosa con una serata all’insegna delle atmosfere vintage. Il mese si chiude il 25 giugno con il coinvolgimento del pubblico per la prima serata karaoke.

Luglio si apre all’insegna del ballo con la Dance night e le hit indimenticabili a cura di Luigi Del Bianco, giovedì 2, seguita dal suggestivo spettacolo coreografico degli Sbandieratori di San Marino in programma il 5 luglio. Il 9 luglio torna la sfida canora del karaoke, mentre il 16 luglio sarà la volta dell'energia dei Safe Escape. Le atmosfere eleganti e retrò di Brother’s Swing animeranno la serata del 23 luglio, lasciando poi il testimone all'ultimo appuntamento del mese con il karaoke, il 30 luglio.





Ad agosto l’estate di piazza Sacco e Vanzetti continua a vibrare sotto le stelle: giovedì 6 tornano i ritmi sincopati di Brother’s Swing, seguiti il 13 agosto da una nuova notte di movimento con la Dance night firmata Luigi Del Bianco. Il 20 agosto la piazza tornerà a cantare con il karaoke, mentre il 27 la tradizione folkloristica sarà protagonista con I ragazzi di Romagna. Il lungo viaggio musicale si concluderà il 3 settembre, con il gran finale affidato alla maestria dell’Orchestra Cavalli.

Gli spettacoli in piazza Sacco e Vanzetti iniziano alle 21.

Il mercatino di viale Tasso del martedì

Dal 26 maggio e fino all’8 settembre, ogni martedì dalle 18 a mezzanotte, il tratto di strada compreso tra viale Tasso e l’incrocio con viale Angiolieri si anima con bancarelle di artigianato, oggetti da regalo e proposte di riuso creativo, per un’estate all’insegna dello shopping tra originalità e tradizione.



