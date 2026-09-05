Riccione torna negli anni ’40: sfilano auto e divise d’epoca

Il 20 settembre corteo con cento mezzi e 150 figuranti: partenza alle 11, esposizione in piazzale Roma fino alle 16, con musica e balli

Riccione torna indietro nel tempo. Domenica 20 settembre le strade della città saranno attraversate da mezzi militari d’epoca, divise della Seconda guerra mondiale, cornamuse scozzesi e ballerini in costume. È il nuovo appuntamento con Linea Gotica e Carbonara, manifestazione organizzata da Adriatic Veteran Cars con il patrocinio del Comune di Riccione.

Il cuore dell’iniziativa sarà una grande rievocazione della liberazione di Riccione. Il corteo partirà alle 11 e vedrà sfilare circa 100 veicoli storici, restaurati e funzionanti, accompagnati da oltre 150 figuranti con le uniformi dell’epoca. Il convoglio arriverà da Rimini e attraverserà diversi viali della città prima di raggiungere il lungomare.

Il percorso toccherà viale D’Annunzio, viale Dante, viale Galli, viale Bellini e viale Parini. I mezzi proseguiranno quindi verso il porto, percorreranno viale Milano fino a viale Rismondo e arriveranno infine sul Lungomare della Repubblica, con destinazione piazzale Roma. Qui i veicoli resteranno esposti al pubblico fino alle 16.

La manifestazione lega la memoria della guerra a una storia tutta riccionese. L’evento ricorda infatti lo sfondamento della Linea Gotica da parte delle truppe anglo-americane, avvenuto il 21 settembre 1944, e allo stesso tempo racconta la nascita degli spaghetti alla carbonara. Secondo la ricostruzione proposta dall’iniziativa, fu lo chef Renato Gualandi a ideare il piatto nelle cucine del Grand Hotel Des Bains, utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dagli Alleati per una cena dedicata alla vittoria.

In piazzale Roma, intanto, l’esposizione dei mezzi sarà accompagnata dalle cornamuse scozzesi e dalle esibizioni di ballerini in abiti d’epoca. Sarà quindi possibile vedere da vicino le auto e i mezzi che hanno attraversato la città durante la rievocazione, mentre musica e balli riporteranno l’atmosfera agli anni Quaranta.

Tra gli ospiti ci sarà anche Tira Harrison, nipote di un combattente canadese che partecipò alla liberazione di Riccione e che trascorse a lungo del tempo al Grand Hotel Des Bains. Una presenza legata ai ricordi familiari di quei giorni e alla storia della città.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 20 settembre. Alle 11 partirà il corteo, poi i mezzi si fermeranno in piazzale Roma, dove resteranno fino alle 16. Per qualche ora Riccione avrà le strade piene di auto d’epoca, uniformi e suoni che arrivano da un’altra epoca.