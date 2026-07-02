Riccione, torna “Storia e storie in spiaggia”: letture e laboratori per bambini sotto l’ombrellone

Dal 7 luglio al 27 agosto Biblioteca e Museo del Territorio portano in spiaggia attività gratuite: letture animate e percorsi tra storia e archeologia

Tutto pronto per la dodicesima edizione di “Storia e storie in spiaggia” che, dal 7 luglio al 27 agosto, vedrà la Biblioteca comunale e il Museo del Territorio di Riccione scendere in spiaggia con letture animate e laboratori didattici pensati per bambini e ragazzi.

Fantasia, avventure e nuove scoperte aspettano i giovani ospiti sotto l’ombrellone, con una serie di appuntamenti dedicati a promuovere l’amore per la lettura, la curiosità per la storia e l’archeologia, trasformando l’estate in un periodo ricco di nuove esperienze educative e divertenti. Gli appuntamenti sono a ingresso libero.





Le letture animate della Biblioteca comunale





Il martedì pomeriggio alle 17:30, nei mesi di luglio e agosto (esclusa la settimana di Ferragosto), la Biblioteca organizza le letture itineranti sulle spiagge di Riccione, rivolte ai bambini dai 3 ai 9 anni. La rassegna nasce con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura e l’ascolto anche durante i mesi estivi, tradizionalmente meno dediti all’apprendimento, e proprio in quel luogo simbolo della vacanza: la spiaggia, sotto l’ombrellone. L’iniziativa ha ricevuto una “menzione speciale” e un premio dalla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2020”.

Si parte martedì 7 luglio dalla spiaggia 59 per poi arrivare il 14 luglio allo stabilimento 25, il 21 luglio le letture animate saranno protagoniste allo stabilimento 135 e il 28 luglio allo stabilimento 42. Nel mese di agosto le letture arrivano alla spiaggia 68 (martedì 4) e alla spiaggia 85 (martedì 11); dopo lo stop di Ferragosto il programma riprende il 18 agosto allo stabilimento 27 per terminare il 25 agosto allo stabilimento 57.

I laboratori e le letture del Museo del Territorio di Riccione





Il giovedì pomeriggio, sempre alle 17:30 e sempre nei mesi di luglio e agosto (esclusa la settimana di Ferragosto), il Museo del Territorio di Riccione propone laboratori a tema storico e archeologico per bambini dai 5 ai 13 anni, che si svolgono nei vari stabilimenti balneari di Riccione.

Ogni appuntamento sarà un’avventura divertente e appassionante, inventata e costruita partendo da basi storiche e archeologiche, per far nascere nei giovani ospiti la passione per lo studio e la scoperta.

Gli appuntamenti partono giovedì 9 luglio dalla spiaggia 127 e proseguono tutti i giovedì del mese presso lo stabilimento 62 (16 luglio), lo stabilimento 34 (23 luglio) e lo stabilimento 130 (30 luglio). Nel mese di agosto gli incontri si svolgono presso la spiaggia 41 (6 agosto) e la spiaggia 36 (13 agosto). Anche in questo caso è prevista la pausa della settimana di Ferragosto quindi gli incontri riprenderanno alla spiaggia 112 (20 agosto) per terminare alla spiaggia 19 (27 agosto).



