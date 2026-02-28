Riccione: tornano “Storie tra le nuvole”, letture animate per bambini e bambine

Ritorna il ciclo di letture animate della Biblioteca di Riccione

Ritornano anche quest’anno gli appuntamenti con “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate organizzato dalla Biblioteca comunale di Riccione. L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 ai 8 anni, propone un mese di storie coinvolgenti e divertenti per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura in modo divertente e interattivo.

Le letture, a cura delle lettrici volontarie della biblioteca, si terranno tutti i venerdì di marzo alle 17 presso la Sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Il primo appuntamento, venerdì 6 marzo, sarà dedicato a “Storie per sognare: apri un libro, entra in un mondo”, mentre il 13 marzo i bambini potranno divertirsi con “Baffi, code e zampette: incontri con strane creature!”. Venerdì 20 marzo è in programma “Sbadabum! Storie che fanno chiasso”, e a chiudere il ciclo, venerdì 27 marzo, ci sarà “Una zuppa di storie: cosa bolle in pentola?”.