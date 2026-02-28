Altarimini

Riccione: tornano “Storie tra le nuvole”, letture animate per bambini e bambine

Ritorna il ciclo di letture animate della Biblioteca di Riccione

A cura di Michela Alessi Redazione
28 febbraio 2026 10:26
Riccione: tornano "Storie tra le nuvole", letture animate per bambini e bambine
Riccione
Attualità
Ritornano anche quest’anno gli appuntamenti con “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate organizzato dalla Biblioteca comunale di Riccione. L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 ai 8 anni, propone un mese di storie coinvolgenti e divertenti per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura in modo divertente e interattivo.

Le letture, a cura delle lettrici volontarie della biblioteca, si terranno tutti i venerdì di marzo alle 17 presso la Sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Il primo appuntamento, venerdì 6 marzo, sarà dedicato a “Storie per sognare: apri un libro, entra in un mondo”, mentre il 13 marzo i bambini potranno divertirsi con “Baffi, code e zampette: incontri con strane creature!”. Venerdì 20 marzo è in programma “Sbadabum! Storie che fanno chiasso”, e a chiudere il ciclo, venerdì 27 marzo, ci sarà “Una zuppa di storie: cosa bolle in pentola?”.

