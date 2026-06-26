Riccione, tre minorenni fermati sul lungomare con storditore, tirapugni, spray e machete

I tre, provenienti dal Bolognese, sono stati denunciati al Tribunale dei minori e riaffidati alle famiglie

A spasso per Riccione, sul lungomare della Libertà, con un arsenale nello zaino. Il Comando intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha bloccato 3 minorenni che, alla vista della pattuglia, avevano mostrato segni di irrequietezza. Perquisiti sul posto sono stati trovati in possesso di due tirapugni metallici, uno spray urticante da 70 ml (con capacità superiore ai limiti di legge), un potente storditore elettrico da 980mila volt e un coltello da cucina con una lama di circa 28 centimetri. I tre, italiani e provenienti dalla provincia di Bologna, sono stati denunciati al Tribunale dei minori e riconsegnati alle famiglie, arrivate a recuperarli nella notte.