Riccione, un weekend da vivere tra benessere all’alba, mercatini e spettacoli serali

Mostre, conferenze e tradizione marinara: anche la cultura protagonista

A Riccione sta per iniziare un fine settimana ricco di sfumature, con un calendario di appuntamenti pensato per trasformare il tempo libero e la vacanza in un’esperienza sempre più piacevole e coinvolgente. L'offerta spazia dalla conferenza letteraria alle mostre fotografiche e di illustrazioni, fino ad appuntamenti dedicati al benessere psicofisico all’alba, alla tradizione marinara e alle performance serali nei quartieri. Nel palinsesto del weekend anche lo sport, tra spettacolari eventi di pattinaggio e competizioni nazionali di tuffi, l’estemporanea di pittura en plein air e i mercatini che colorano la passeggiata serale.

Il corso pratico gratuito sull’arte dei nodi marinari

Nell’ambito delle iniziative estive pensate per cittadini e turisti organizzate da Anmi - Associazione nazionale marinai d’Italia, gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione, venerdì 26 giugno, dalle 17 alle 20, piazzetta Dante Tosi ospita un corso pratico gratuito e aperto a tutti, dedicato alla realizzazione dei nodi marinari. I partecipanti, accomodati attorno a un tavolo allestito per l’occasione, riceveranno tutto il materiale necessario e saranno guidati passo dopo passo da istruttori esperti di marineria. Sarà un’occasione unica per apprendere l’arte dei nodi fondamentali, una competenza antica ma ancora oggi vitale per ogni marinaio. Dai nodi di giunzione a quelli di arresto, fino alle gasse: il laboratorio è accessibile a tutti, dagli appassionati di nautica ai curiosi, fino ai bambini che vogliono stimolare la propria manualità.

“Storie di mare, di spiaggia, di abissi”

Venerdì 26 giugno (ore 10) presso la Galleria del Centro della Pesa, inaugura la mostra “Storie di mare, di spiaggia, di abissi”. L’esposizione nasce da un grande gesto di generosità grazie al quale la città di Riccione si inserisce nel ricco panorama della letteratura internazionale per ragazzi: in occasione della terza edizione di “Off Fair”, “Bologna Children’s Book Fair” ha deciso di donare alla Biblioteca comunale di Riccione un prezioso patrimonio di centotrenta libri a tema marino. Si tratta di straordinari albi illustrati provenienti da ogni angolo del mondo, affiancati da racconti, poesie, testi di divulgazione scientifica e silent book che compongono una costellazione di storie scritte in tantissime lingue diverse.

Da questa straordinaria donazione sono stati selezionati alcuni dei volumi più significativi per dare vita a una speciale installazione nella galleria della biblioteca. Lo spazio è stato concepito per essere aperto e accessibile a tutti, configurandosi come un luogo dove i libri e le loro splendide tavole illustrate possono essere liberamente sfogliati e consultati dai visitatori. La mostra rappresenta un invito a immergersi a pieno tra le pagine, superando ogni tipo di confine linguistico per tuffarsi nell’immaginario universale del mare. L’esposizione, curata direttamente dalla Biblioteca comunale, rimarrà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 3 ottobre, il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:50, mentre dal martedì al sabato dalle 09:00 alle 18:50.

Dante Alighieri e la Divina Commedia svelata: il 26 giugno in piazza Matteotti

Venerdì 26 giugno, alle 21, prenderà il via in piazza Matteotti un ciclo di conferenze culturali curato dal comitato Riccione Paese. Il primo appuntamento in programma, dal titolo “La Divina Commedia svelata. Il Dante Alighieri iniziatico”, sarà un approfondimento speciale dedicato ai significati simbolici e spirituali dell’opera dantesca, guidato dal professor Angelo Chiaretti e da Glauco Selva. L’incontro inaugura un percorso estivo pensato per offrire a cittadini e turisti serate di spessore culturale nel cuore del borgo storico.

“Le Albe dello Yoga”: il 27 giugno nel parco di Villa Mussolini

Sabato 27 giugno torna l’appuntamento con “Le Albe dello Yoga”, l'iniziativa curata dall’insegnante Renza Bellei e pensata per accompagnare cittadini e turisti in un rigenerante percorso di risveglio fisico e mentale alle prime luci del giorno. Gli incontri, a offerta libera e aperti a praticanti di ogni livello – dai principianti ai più esperti –, si terranno tutti i sabati fino al 5 settembre, dalle ore 6:30 alle 7:30. A fare da sfondo a questa suggestiva esperienza sarà la splendida cornice del giardino di Villa Mussolini, una location d’eccezione situata a pochissimi passi dal mare. Per prendere parte alle sessioni e godersi appieno l'attività, si consiglia di portare con sé un tappetino e di indossare abiti comodi.

“Rare Disease Motorun”, raduno di moto e parati di solidarietà

Domenica 28 giugno sfilerà da Riccione verso San Marino la parata di solidarietà “Rare Disease Motorun”, l’iniziativa nata per unire associazioni e famiglie con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle malattie rare. L’evento, frutto della sinergia tra la pediatra Laura Viola, l’associazione Attiva-Mente e due famiglie simbolo della lotta a queste patologie sul territorio, scatterà alle ore 9:30 da piazzale San Martino. Da qui la carovana proseguirà in direzione di Coriano per un passaggio simbolico al Museo del Sic, per poi dirigersi verso Rimini, percorrere il lungomare e raggiungere infine la Repubblica di San Marino.

Sport, mercatini e tempo libero

Da oggi, giovedì 25 giugno a domenica 28 giugno lo Stadio del Nuoto farà da cornice ai Campionati Italiani Master e Propaganda Estivi Herbalife di tuffi, un atteso appuntamento agonistico che vedrà i migliori atleti della categoria sfidarsi dal trampolino e dalla piattaforma.

Dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, estemporanea di pittura en plein air sul lungomare di Riccione (tratto compreso tra il piazzale del Porto e le spiagge 88/90) e mercatino di creatori di prodotti dell’ingegno creativo in piazza Moravia (Lungomare Shakespeare).

Questa sera, giovedì 25 giugno (ore 21), appuntamento in piazza Sacco e Vanzetti con la serata di karaoke: un appuntamento all’insegna del divertimento e della musica condivisa, ideale per chi desidera mettersi in gioco sul palco e cantare le canzoni più amate di sempre.

Venerdì 26 giugno, alle 21, protagonista dell’appuntamento serale ai Giardini Alba sarà l’artista Mauro Masi con le sue poetiche performance di sand art: un affascinante viaggio visivo dove i granelli di sabbia, mossi con maestria dalle dita sulle note della musica, prenderanno vita per raccontare storie ed emozioni.

Venerdì 26 giugno, dalle 18 in poi, torna “Fièra – L’arte del fare”, la manifestazione che celebra la creatività, l’artigianato d’autore e le produzioni di qualità, a rendere ancora più speciale la passeggiata serale in viale Gramsci (nel tratto compreso tra i viali Oberdan e Corridoni).

Dal 26 al 28 giugno il Playhall ospita la 20esima edizione dell’International Skate Team Trophy, prestigiosa rassegna internazionale dedicata alle spettacolari coreografie e alle gare di precisione del pattinaggio artistico a rotelle.

Sabato 27 giugno, dal pomeriggio fino alla mezzanotte, il Lungomare Goethe (all’altezza della spiaggia 115) ospita una selezione di espositori di artigianato e shopping creativo, pensata per arricchire la tradizionale passeggiata serale.

Fino a domenica 28 giugno, piazzale Roma ospita “Dinner in the sky”, l’esperienza che offre l’opportunità unica di gustare dall’alba alla cena prelibatezze gourmet sospesi a 50 metri di altezza, godendo di un panorama mozzafiato sulla Riviera (informazioni e prenotazioni: https://www.dinnerinthesky.it/product-page/riccione).

Prosegue presso lo spazio MArCo (primo piano di Bottega Brandina, viale Gramsci 1) la mostra a ingresso libero “Homo homini lupus” di Marco Morosini, che indaga le tensioni dei rapporti umani, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica della società. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, fino al 4 ottobre.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani con ritrovo in piazzale San Martino: “Meditare camminando” fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 7:30. L’appuntamento con “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” prosegue fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 8:30.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

A Villa Mussolini prosegue “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: fino al 28 giugno la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Fino al 3 luglio, lo spazio “Generazione Riviera” di villa Mussolini – dedicato ai fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della riviera – ospita gli scatti di Gianni Zangheri. Fotografo riccionese nato nel 1958, Gianni è figlio di Epimaco “Pico” Zangheri, che per oltre cinquant’anni ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. In mostra si potrà ammirare una selezione di scatti realizzati negli anni Novanta con una fotocamera usa e getta analogica, proprio sulle spiagge di Riccione.

