Riccione, un weekend tra Clara, party e cinema nel parco

Da giovedì a domenica musica, mostre, cinema e cultura: Clara e Random in piazzale Roma, il party anni ’80-2000 e Tafuzzy Days.

Riccione si prepara a un altro fine settimana di appuntamenti tra musica, cinema, cultura e intrattenimento. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto il calendario propone concerti in piazzale Roma, festival indipendenti, mostre fotografiche, cinema all'aperto e iniziative dedicate al benessere.

Si parte giovedì 20 agosto con Tafuzzy Days al Castello degli Agolanti, festival gratuito dedicato alla musica e alla cultura indipendente, in programma fino a sabato. Dalle 20 si alterneranno artisti e progetti della scena contemporanea. Alle 21.15, in piazzale Ceccarini, la poetessa riccionese Isabella Leardini sarà protagonista dell'ultimo appuntamento della rassegna "Senza fine". Finalista al Premio Strega Poesia 2026 con "Maniere nere", dialogherà con Filippo Tonti.

Sempre giovedì, alle 21.15 al Parco degli Olivetani, "Cinema nel parco" propone "L'ultima missione: Project Hail Mary". Nel pomeriggio, invece, alla Spiaggia 112, tornano le letture e i laboratori di "Storia e storie in spiaggia" dedicati ai ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Venerdì riflettori puntati su piazzale Roma, dove dalle 21.45 saliranno sul palco Clara e Random per un concerto a ingresso libero inserito nel programma di Riccione Music City. Al Parco degli Olivetani, alle 21.15, sarà proiettato "Nouvelle Vague", mentre agli Agolanti proseguirà Tafuzzy Days. Ai Giardini dell'Alba, alle 21, spazio alla musica della Dino Gnassi Brand. In viale Gramsci, dalle 18, appuntamento invece con "Fièra - L'arte del fare", mercatino dedicato all'artigianato e alla creatività.

Sabato 22 agosto la giornata comincia presto con "Le Albe dello Yoga", dalle 6.30 alle 7.30 a Villa Mussolini. In serata il grande appuntamento sarà ancora in piazzale Roma, dove dalle 21 andrà in scena "Noi che siamo gli anni '80, '90 2000", party show dedicato alla musica e alle icone di tre decenni. Tra gli ospiti Gazebo, Sabrina Salerno, Marco Ferradini, Neja, Miani e Lady Violet. L'ingresso è gratuito. Agli Agolanti si chiuderà Tafuzzy Days, mentre alle 21.15 il Parco degli Olivetani ospiterà "Pecore sotto copertura", film di Kyle Balda con Hugh Jackman. La serata proseguirà con altri appuntamenti musicali nel quartiere Abissinia e sul lungomare.

Domenica il risveglio sarà accompagnato dal jazz. Dalle 8 alle 11, in piazzetta San Martino, "Morning Jazz" proporrà musica dal vivo tra jazz contemporaneo, soul, lounge e world music. La sera, alle 21.15, "Cinema nel parco" sarà dedicato a Pier Vittorio Tondelli con il documentario "Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti" di Michael Petrolini. L'appuntamento, realizzato con Riccione Teatro per l'anteprima del TTV Festival, vedrà la partecipazione di Giulio Tondelli, Alberto Bertoni, Enza Negroni e NicoNote.

Per tutto il weekend restano aperte anche le principali mostre della città. A Villa Mussolini prosegue "Bruno Barbey. Gli italiani", insieme allo spazio "Generazione Riviera"; a Villa Franceschi continua "Pianosequenza" di Adolfo Franzò. Al Centro della Pesa è visitabile "Storie di mare, di spiaggia, di abissi", mentre allo spazio MArCo è allestita "Homo homini lupus" di Marco Morosini. Non manca infine l'offerta dedicata al benessere, con le lezioni gratuite della Riccione Wellness Academy in piazzale Roma e le attività mattutine di "Meditare camminando" e "Risveglio energetico" in piazzale San Martino.