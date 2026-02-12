Riccione, un weekend tra cultura, solidarietà e spettacolo

Dalla Granturismo al Cinepalace, passando per biblioteca e musei: teatro, cinema d’autore, incontri e sport animano la Perla verde tra San Valentino e Carnevale

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti per tutti sta per iniziare a Riccione, con un calendario di eventi e iniziative che spaziano dalla cultura al divertimento e allo sport. Dal cinema d’autore al teatro, dall’incontro con l’autore alla visita guidata dedicata a un amato artista riccionese, fino a un San Valentino diverso, che ispira solidarietà per la comunità, attenzione per il pianeta e cura per la crescita delle nuove generazioni. Un palinsesto variegato che trasforma la Perla verde in un laboratorio di emozioni, impegno civico e intrattenimento.

Concita De Gregorio ed Erica Mou “In mezzo a un milione di rane e farfalle”: il 12 febbraio alla Granturismo

Il palcoscenico della Sala Granturismo si accende questa sera, giovedì 12 febbraio (ore 21), con un nuovo appuntamento della rassegna teatrale “La bella stagione 2025/26”. In scena, un connubio artistico di grande intensità: la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e la cantautrice Erica Mou. Lo spettacolo è la trasposizione teatrale del libro illustrato “In mezzo a un milione di rane e farfalle”, nato dalla collaborazione tra De Gregorio e l’illustratrice Beatrice Alemagna. Il cuore della serata è un’esplorazione delicata e profonda sul tema della perdita e del ricordo: dalle piccole assenze quotidiane, come la Tata Carmen che non torna più o la palma che ha lasciato un vuoto davanti alla finestra, fino alle mancanze più profonde che segnano la vita. Attraverso un dialogo intimo tra parole, evocazioni e la musica dal vivo della chitarra e della voce di Erica Mou, quel “quaderno di oggetti smarriti” si trasforma in un’esperienza collettiva. Un invito a ritrovare ciò che abbiamo perduto e a renderlo di nuovo presente attraverso la memoria e l’arte.

“Vieni a prendere un caffè da me?”, la festa di Carnevale di Parkinson in rete: il 12 febbraio nella sede di viale Sicilia 55

L’associazione Parkinson in rete apre le porte della propria sede con l’iniziativa “Vieni a prendere un caffè da me?” L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, Giovedì grasso 12 febbraio, a partire dalle 14:30 presso la sede dell’associazione (viale Sicilia 55). Il programma prevede i grandi classici della festa: una divertente tombola, una lotteria con premi e una ricca merenda in compagnia. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di sottolineare l’importanza delle relazioni umane e del sostegno reciproco, valori che l’associazione promuove quotidianamente nella sua attività di supporto a chi convive con la malattia di Parkinson.

“Il sentiero azzurro”, film premiato al Festival di Berlino: il 12 febbraio al Cinepalace

Il viaggio nel grande cinema d’autore prosegue questa sera, giovedì 12 febbraio, con la pellicola “Il sentiero azzurro” del regista brasiliano Gabriel Mascaro, premiato con l’Orso d’argento al Festival di Berlino. Al centro della narrazione è Tereza, una donna che si ribella a un sistema in cui il governo impone agli anziani il trasferimento in colonie isolate per non gravare sulla produttività dei giovani. Rifiutando questo destino, la protagonista intraprende un viaggio di trasformazione lungo la maestosa bellezza dell’Amazzonia e del Rio delle Amazzoni, trasformando la sua fuga in una potente scoperta di libertà che cambierà per sempre il suo futuro. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco.

L’incontro sulla crescita emotiva dei più piccoli: il 14 febbraio in biblioteca

Sabato 14 febbraio (ore 10) inizia il nuovo ciclo di incontri “Le parole per dirlo” per genitori ed educatori, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Elena Barosi e dedicato al sostegno dello sviluppo emotivo dei bambini attraverso la lettura condivisa di albi illustrati. L’appuntamento tratterà di “Emozioni, queste s(conosciute): come parlarne insieme?”: un’occasione per riflettere su come aiutare bambini e ragazzi a riconoscere e condividere ciò che provano, utilizzando la lettura come strumento di ascolto e dialogo. L’ingresso è gratuito su prenotazione (informazioni e prenotazioni: [email protected], tel. 0541 600504).

La presentazione del libro “Le energie del mondo” sulla transizione energetica: il 14 febbraio in biblioteca

Sabato 14 febbraio (ore 17) la Biblioteca comunale ospita la presentazione del libro “Le energie del mondo” (Edizioni Laterza) di Gianluca Ruggieri, un’iniziativa a cura dell’associazione Futuro verde. Il volume analizza con rigore scientifico e linguaggio accessibile le sfide della transizione verso modelli più sostenibili, approfondendo il ruolo delle comunità energetiche e l’impatto delle politiche pubbliche. Dalle criticità di un sistema dominato dai combustibili fossili alla gestione di trasporti e riscaldamento domestico, Ruggieri guida il lettore attraverso i dati per illustrare le prospettive economiche e ambientali del settore, fornendo gli strumenti necessari per maturare un’opinione consapevole sul futuro dell’energia. L’autore dialogherà con Emiliano Galanti, responsabile delle comunità energetiche di Legacoop Romagna, e con Alessandro Romano, presidente di Futuro verde. Al centro del confronto ci sarà il ruolo decisivo delle comunità energetiche, delle politiche pubbliche e dei cittadini in un’era, quella delle rinnovabili, che è di fatto già iniziata.

Teatro dialettale e solidarietà con “La Sgrignarèla”: il 14 febbraio alla Granturismo

Sabato 14 febbraio (ore 21) la sala Granturismo ospita il gran finale della rassegna “La Sgrignarèla”, promossa da Famija Arciunesa. Sul palco la compagnia di Mondaino “I senza prescia” con la commedia dialettale in tre atti “A sin sgrazied o fortuned” di Massimo Renzi, un’opera che, tra battute fulminanti e intrecci surreali, esplora con leggerezza il confine tra sfortuna e colpi di fortuna. Equivoci domestici e ritmi incalzanti trascineranno il pubblico in una serata di risate genuine, quelle che fanno bene allo spirito e, in questo caso, anche al territorio. La serata è realizzata in collaborazione con la Caritas parrocchiale San Lorenzo: l’incasso sarà utilizzato per sostenere le oltre 50 famiglie in difficoltà che l’associazione assiste quotidianamente. Il costo del biglietto è di 10 euro (posto unico). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria della parrocchia San Lorenzo al numero 0541 640563 o Roberto Mengucci al 333 7527637; i biglietti saranno inoltre acquistabili direttamente sul posto prima dello spettacolo.

La retrospettiva su Roberto De Grandis: il 15 febbraio la visita guidata a cura di Guido Candela

Prosegue a Villa Franceschi l’esposizione “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, fino al 15 marzo. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera del poliedrico artista riccionese — pittore, illustratore, incisore, educatore e grafico — che ha saputo fondere un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una spiccata sensibilità civile e pedagogica. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle opere giovanili a quelle della maturità, mettendo in luce la ricchezza della sua produzione tra dipinti, disegni, grafiche e illustrazioni editoriali. La mostra resta aperta al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Un’occasione speciale per approfondire il percorso espositivo e, in particolare, le tematiche economiche che muovono il mondo dell’arte è in programma domenica 15 febbraio alle 17, con una visita guidata a cura di Guido Candela, esperto di economia dell’arte, già docente di politica economica all’Università di Bologna. Per informazioni:[email protected]





“Anfalkraw” e “Traditi”: alla galleria del Centro della Pesa il racconto delle persecuzioni del Novecento

Prosegue alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio 10) il percorso dedicato alla memoria con due importanti esposizioni che indagano i drammi delle persecuzioni del Novecento.

La mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq” approfondisce la tragica repressione subita dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein. Realizzata dal Museo del Territorio in collaborazione con il Comune di Riccione, l’Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, l’esposizione nasce nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. Il percorso presenta un racconto accessibile e scientificamente fondato, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda dei fenomeni di persecuzione e dei processi di costruzione della memoria collettiva.

Trova spazio nella stessa sede anche “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”, l’esposizione curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti che analizza la frattura civile causata dalle leggi razziali del 1938. Attraverso documenti d’archivio e fotografie, il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione avvenuti nel contesto locale, documentando le responsabilità del sistema fascista ma anche i rari gesti di solidarietà.

Le due mostre, a ingresso libero, sono visitabili fino a sabato 14 febbraio, dalle 9 alle 18:50.

Sport a Riccione

Proseguono i “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) con le discipline delle danze accademiche e tap dance in programma fino al 15 febbraio.

Il 13 e 14 febbraio, il Palazzo del Turismo ospita il “Campionato italiano a coppie di burraco internazionale”.