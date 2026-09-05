Riccione, una notte in tenda per fare squadra tra ragazzi

Il 12 e 13 settembre parte la "Tendata Experience", dedicata agli studenti tra 11 e 13 anni. Una notte all'aperto tra giochi e attività

A pochi giorni dal ritorno sui banchi, per alcuni ragazzi di Riccione la scuola può aspettare ancora qualche ora. Sabato 12 e domenica 13 settembre arriva infatti la "Tendata Experience", la prima attività del nuovo percorso dedicato ai giovani tra gli 11 e i 13 anni e promosso dal Comune di Riccione insieme agli istituti comprensivi e agli enti del Terzo Settore.

L'idea è semplice: passare una notte fuori casa, dormire in tenda e stare insieme. Ma dietro alla serata c'è un progetto più ampio, chiamato "#InLab Impara Inventa, incontra", che punta a contrastare il disagio giovanile, l'isolamento sociale e il rischio di dispersione scolastica, lavorando sul benessere emotivo e sulle relazioni tra ragazzi.

La prima esperienza sarà una sorta di prova sul campo. I partecipanti saranno accompagnati da educatori e coinvolti in attività all'aperto, giochi cooperativi, momenti di condivisione e letture sotto le stelle. Una notte pensata per uscire dalla routine e imparare a stare insieme anche attraverso la collaborazione e la gestione degli spazi comuni.

L'appuntamento è rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi n. 1 e G. Zavalloni di Riccione. La partecipazione è gratuita e l'esperienza comincerà alle 18 di sabato 12 settembre per concludersi alle 14 di domenica 13 settembre.

La location scelta è il parco della Sala polivalente "L. Ciuffoli", in via Caduti di Nassiriya 9, nella zona Falda di Montefiore Conca. Per partecipare sarà necessario portare il proprio sacco a pelo e iscriversi in anticipo.

La tendata è soltanto il primo appuntamento di un percorso che proseguirà fino al 31 ottobre 2027. Il progetto sarà articolato in tre aree. La prima riguarda lo studio e la costruzione di un metodo di apprendimento più autonomo, attraverso attività pomeridiane e nuove modalità di lavoro.

La seconda punta invece sulle competenze trasversali, con laboratori dedicati a teatro, fotografia introspettiva, musica elettronica, cucina, ceramica e scienze. La terza riguarda la partecipazione alla vita della comunità, attraverso esperienze di volontariato, attività all'aperto e momenti dedicati all'autonomia.

Il progetto è promosso dal settore Politiche giovanili del Comune di Riccione in collaborazione con gli istituti comprensivi della città e con gli enti del Terzo Settore "Il Maestrale", "Il Millepiedi", "Formula Servizi alla Persona" e "Arcobaleno". L'iniziativa è finanziata dal Fondo sociale europeo Plus dell'Unione europea e della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la cooperativa "Il Maestrale" al 3462402070, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure l'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Riccione allo 0541428906. Sono disponibili anche gli indirizzi email indicati dal Comune.