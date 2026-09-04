Riccione, un'estate da Oscar. Oltre 4mila spettatori al Cinema all'aperto

Si chiude la rassegna estiva di Riccione con 46 proiezioni. Tra i film più visti “Il diavolo veste Prada 2” e “Toy Story 5”

Le sedie davanti allo schermo si sono riempite per quasi due mesi, fino all’ultima proiezione di ieri sera. Si è chiusa così l’edizione 2026 di "Cinema nel parco", la rassegna estiva ospitata nell’anfiteatro del Parco degli Olivetani di Riccione, che quest’anno ha superato i 4mila spettatori paganti.

Sono state 46 le serate di proiezione, con una programmazione rivolta a pubblici diversi e anche l’adesione alla campagna ministeriale Cinema Revolution, che ha permesso di vedere i film italiani ed europei al prezzo promozionale di 3,50 euro.

A conquistare il pubblico è stato soprattutto "Il diavolo veste Prada 2", in cima alla classifica dei film più visti. Al secondo posto si è piazzato "A cena con il dittatore", seguito da "Amarga navidad". Tra le proposte dedicate a bambini e famiglie, invece, il maggior numero di spettatori è andato a "Toy Story 5".

Accanto alle proiezioni, la rassegna ha ospitato anche appuntamenti speciali. Tra questi la serata del 31 luglio dedicata al Riccione Summer Jazz, con la regista Valentina Cenni e il musicista Stefano Bollani. Dopo la proiezione del cortometraggio "Essere oro" e del documentario "Tutta vita", i due hanno dialogato con il pubblico sul rapporto tra cinema e musica, accompagnando l’incontro con un’esibizione dal vivo.

Altro appuntamento è stato quello del 23 agosto, con l’anteprima del ventottesimo Riccione Ttv Festival e la proiezione di "Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti", dedicato alla memoria di Pier Vittorio Tondelli. La serata ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Giulio Tondelli, Alberto Bertoni, NicoNote ed Enza Negroni.

«Il bilancio di questa edizione di Cinema nel parco conferma l’efficacia di un percorso culturale inclusivo», commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, sottolineando la presenza all’anfiteatro di famiglie, giovani e appassionati di cinema.

Soddisfatto anche Roberto Naccari, curatore della rassegna per l’associazione Dogville: «Superare quota 4.000 presenze è un risultato che ci riempie di orgoglio e conferma la bontà della nostra visione». Per Naccari, "Cinema nel parco" è diventato un luogo di incontro dove cinema, musica e memoria si incrociano.

Ieri sera, con l’ultima pellicola proiettata sotto il cielo degli Olivetani, lo schermo si è spento. Per quest’estate, almeno.