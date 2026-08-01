Riccione Wellness Academy torna sul lungomare con tre settimane di allenamenti

Dal 4 al 28 agosto piazzale Roma diventa una palestra a cielo aperto con yoga, pilates, fitness e sette appuntamenti di group cycling con 50 bike Technogym

Dal risveglio con lo yoga alle pedalate al tramonto davanti al mare. Da martedì 4 agosto torna Riccione Wellness Academy, l'iniziativa che per oltre tre settimane trasformerà piazzale Roma in una grande palestra all'aperto con allenamenti gratuiti aperti a residenti e turisti.

Fino al 28 agosto sono in programma due appuntamenti al giorno: al mattino, dalle 7 alle 8, con yoga, ginnastica posturale, pilates, allenamento funzionale e flexibility, e nel tardo pomeriggio, dalle 18.30 alle 19.30, con pilates, total body, functional training, fit dance e yoga. Le sessioni pomeridiane saranno sospese nelle giornate in cui piazzale Roma ospiterà eventi o concerti.

Le attività sono pensate per tutti i livelli di preparazione e la partecipazione è gratuita. È sufficiente registrarsi sul sito dedicato del Comune di Riccione e presentarsi con il proprio tappetino, anche se l'organizzazione ne metterà a disposizione un numero limitato fino a esaurimento.

La principale novità dell'edizione 2026 è rappresentata da sette serate speciali di Group Cycling/Cyclex, organizzate in collaborazione con Gold Wellness Academy. Per l'occasione saranno allestite 50 stationary bike Technogym, messe a disposizione dalla federazione Icyff, per allenarsi fronte mare seguendo il ritmo della musica.

A guidare le lezioni saranno i trainer di Fluxo Movement, specializzati nell'allenamento outdoor di gruppo e pronti a proporre esercizi adatti sia a chi si avvicina per la prima volta al fitness sia agli sportivi più allenati. Il coordinamento organizzativo e la promozione turistica dell'iniziativa sono affidati a Promhotels Riccione, con l'obiettivo di confermare il successo ottenuto dalla manifestazione nella scorsa estate.