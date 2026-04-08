Ricerca, la Romagna protagonista: 900mila euro per oncologia e neurologia

Pioggia di finanziamenti per la sanità regionale: l'Emilia-Romagna attrae 14 milioni di euro

L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni leader in Italia per la ricerca sanitaria. Secondo le ultime valutazioni del Ministero, i cinque Irccs regionali si posizionano ai primi posti a livello nazionale, mentre il territorio conquista anche risultati di rilievo nel Bando Ricerca finalizzata 2024.

Complessivamente sono 35 i progetti finanziati, per oltre 14 milioni di euro. Un dato che colloca la Regione ai vertici nazionali per capacità di attrarre risorse e qualità della progettazione.

Anche l’Ausl Romagna contribuisce a questo risultato con 2 progetti finanziati per circa 900mila euro, confermando il proprio ruolo attivo nel sistema della ricerca regionale. I progetti si inseriscono nei principali ambiti strategici, come oncologia, neurologia e miglioramento dei servizi sanitari.

Un sistema che coinvolge tutti

Non solo Irccs: il modello emiliano-romagnolo punta su una rete integrata che coinvolge aziende sanitarie, ospedali e università. L’obiettivo è trasferire rapidamente i risultati della ricerca nella pratica clinica, migliorando cure e servizi per i cittadini.

Giovani e donne protagonisti

Tra i responsabili dei progetti spicca una forte presenza di giovani ricercatori e donne, segnale di un sistema dinamico e in crescita.

Investimenti e prospettive

La Regione sostiene ogni anno la ricerca sanitaria con circa 6,5 milioni di euro, puntando su innovazione, equità di accesso alle cure e sviluppo di terapie sempre più efficaci.